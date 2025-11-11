Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Українські бійці вразили ключовий нафтотермінал у Криму

Українські бійці вразили ключовий нафтотермінал у Криму

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:43
Удар по нафтотерміналу в Криму: Сили оборони України
Пожежа на НПЗ в Криму. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

У ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії, у тимчасово окупованому Криму. Це стратегічний об’єкт постачання пального для російських окупантів на Кримський півострів та південь України.

Про це повідими у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Реклама
Читайте також:

Атака на Крим

Сили оборони України у ніч на 11 листопада успішно вразили АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії. Об’єкт є одним із головних вузлів постачання пального морським шляхом на тимчасово окуповані території півдня України та Крим. За даними Генерального штабу ЗСУ, влучання зафіксовано в резервуари на території терміналу. Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські військові уразили низку важливих об'єктів росіян. Також ми писали, що росіяни намагаються прорвати оборони в Покровську.

Одеса Крим НПЗ Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації