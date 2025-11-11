Удар по нафтотерміналу в Криму: Сили оборони України

Пожежа на НПЗ в Криму. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

У ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії, у тимчасово окупованому Криму. Це стратегічний об’єкт постачання пального для російських окупантів на Кримський півострів та південь України.

Про це повідими у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Атака на Крим

Сили оборони України у ніч на 11 листопада успішно вразили АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії. Об’єкт є одним із головних вузлів постачання пального морським шляхом на тимчасово окуповані території півдня України та Крим. За даними Генерального штабу ЗСУ, влучання зафіксовано в резервуари на території терміналу. Інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!", — йдеться у повідомлені.

