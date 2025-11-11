Удар по нефтетерминалу в Крыму: Силы обороны Украины

Пожар на НПЗ в Крыму. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

В ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, во временно оккупированном Крыму. Это стратегический объект поставки топлива для российских оккупантов на Крымский полуостров и юг Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Атака на Крым

Силы обороны Украины в ночь на 11 ноября успешно поразили АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Объект является одним из главных узлов поставки топлива морским путем на временно оккупированные территории юга Украины и Крым. По данным Генерального штаба ВСУ, попадание зафиксировано в резервуары на территории терминала. Информация о масштабах разрушений пока уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

