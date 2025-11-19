Охорона Керченського мосту катерами РФ

Російські кораблі у Чорному морі. Фото: кримський вітер

Російські військові помітно посилили охорону Керченського мосту з боку Чорного моря. До конструкції стягнули протидиверсійні та артилерійські катери. Такі дії ймовірно відбуваються на тлі регулярних ударів по військових цілях у Криму та вглибині території РФ.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Реклама

Читайте також:

Охорона мосту

Окупаційні сили посилили морську охорону Керченського мосту, виставивши біля нього два протидиверсійні катери проєкту 21980 "Грачонок" та один артилерійський катер проєкту 1204 "Шмель". Росіяни використовують таку техніку для патрулювання та прикриття акваторії навколо мосту.

"Грачонок" оснащений кулеметною установкою калібру 14,5 мм, протидиверсійними гранатометами ДП-65А та ДП-64, а також переносними зенітними ракетними комплексами "Ігла" та "Верба". Це дозволяє екіпажу виявляти та знищувати диверсійні групи у воді. Катер "Шмель" має значно потужніше озброєння. На борту встановлена 76-мм баштова артилерійська установка Д-56ТС, дві 25-мм установки 2М-3М, а також реактивні пускові установки БМ-14-17. Судно також здатне нести мінне озброєння — до десяти якірних мін або чотирьох донних.

Таке посилення свідчить про зростаючу нервозність окупантів через системні удари по цілях у Криму та на території РФ. Охорона мосту продовжує розширюватися, адже він є однією із ключових логістичних артерій російських військ на півдні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Феодосію у тимчасово окупованому Криму. Також ми писали, що українські воїни провели успішну операцію на території півострова — уражено низку об'єктів РФ.