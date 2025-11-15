Ураження нафтотерміналу у Феодосії: нові супутникові знімки

Пошкоджений нафтотермінал у Феодосії. Фото ілюстративне: Кримський вітер

Свіжі супутникові знімки підтвердили, що під час останнього удару ЗСУ по нафтотерміналу у Феодосії пошкоджено резервуар, який раніше не потрапляв під вогонь. Це перша фіксація руйнувань у частині об’єкта, що вціліла після атак минулого року та двох ударів у жовтні 2025-го.

Знімки у своєму Telegram-каналі опублікувала українська служба новин "Радіо.Свобода".

Читайте також:

Що видно на знімках

Видно, що ушкоджено один із резервуарів, що раніше залишався недоторканим — навіть після атак у жовтні 2024 року, а також 7 та 13 жовтня 2025-го.

За даними військових, термінал у Феодосії — один із головних пунктів, через які Росія морем завозить паливно-мастильні матеріали до Криму та на тимчасово окуповану частину півдня України.

Логістика росіян тепер ускладнена

Ураження цього об’єкта ускладнює логістику противника та зменшує його можливості забезпечувати техніку пальним. Російська сторона традиційно не коментує масштаби пошкоджень.

Супутникові знімки дають підстави стверджувати, що удар став для термінала одним із найболючіших за весь час війни — цього разу постраждала частина, яку раніше вдалося оминути.

