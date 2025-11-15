Видео
Взрывы в Феодосии — появились спутниковые снимки разрушений

Дата публикации 15 ноября 2025 11:11
обновлено: 10:42
Поражение нефтетерминала в Феодосии: новые спутниковые снимки
Поврежденный нефтетерминал в Феодосии. Фото иллюстративное: Крымский ветер

Свежие спутниковые снимки подтвердили, что во время последнего удара ВСУ по нефтетерминалу в Феодосии поврежден резервуар, который ранее не попадал под огонь. Это первая фиксация разрушений в части объекта, уцелевшей после атак в прошлом году и двух ударов в октябре 2025-го.

Снимки в своем Telegram-канале опубликовала украинская служба новостей "Радіо.Свобода".

Что видно на снимках

Видно, что поврежден один из резервуаров, который ранее оставался нетронутым — даже после атак в октябре 2024 года, а также 7 и 13 октября 2025-го.

По данным военных, терминал в Феодосии — один из главных пунктов, через которые Россия морем завозит горюче-смазочные материалы в Крым и на временно оккупированную часть юга Украины.

Логистика россиян теперь затруднена

Поражение этого объекта усложняет логистику противника и уменьшает его возможности обеспечивать технику горючим. Российская сторона традиционно не комментирует масштабы повреждений.

Спутниковые снимки дают основания утверждать, что удар стал для терминала одним из самых болезненных за все время войны - на этот раз пострадала часть, которую ранее удалось обойти.

Напомним, украинские войска нанесли высокоточный удар по нефтехимическому предприятию в Ставрополе, которое работало на нужды военно-промышленного комплекса РФ. Также мы писали, что подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области Российской Федерации.

Крым Новости Одессы спутниковые снимки нефтебаза разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
