Переброска российской ПВО в Крым и столицу: что происходит

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает перераспределять свои системы ПВО, усиливая оборону вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и особенно Крыма. Такие действия свидетельствуют о нехватке техники и возможностей для быстрого восстановления. Это создает больше уязвимых зон как на оккупированных территориях, так и внутри самой РФ.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Нехватка ПВО

Сергей Братчук заявил, что россияне забирают все имеющееся ПВО, чтобы перебросить его ближе к Москве, Санкт-Петербургу и прежде всего в Крым. По его словам, именно полуостров имеет для России ключевое значение, ведь является большим логистическим хабом для южной группировки войск и центром обеспечения оккупационных сил. Братчук подчеркнул, что на фоне таких перестановок российская ПВО на других направлениях фактически "обнажается". Он отметил, что уже есть много признаков ее деградации. В приграничных областях РФ все чаще фиксируют падение обломков и блоков ракет ПВО — это, по его словам, свидетельствует о технических проблемах и неспособности систем работать стабильно.

"Мы видим, что россияне, которые очень любят Белгородскую и Брянскую ПВО, они сегодня и больше всего от них и страдают от тех средств. Прилетают блоки, обломки. Это говорит о том, что РФ не успевает восстанавливать эти системы", — отметил он.

Он добавил, что Россия не успевает восстанавливать комплексы ПВО после поражений. Элементы системы выбиваются ежедневно — как вдоль линии фронта, так и на временно оккупированных территориях, включая Крым. Из-за этого украинские ракеты и другие средства огневого поражения чаще достигают своих целей.

Напомним, мы сообщали, что россияне усиливают охрану Керченского моста, опасаясь атак. Также мы писали, что украинские защитники провели успешную операцию на территории временно оккупированного полуострова.