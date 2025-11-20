Відео
Україна
Росія стягує ППО до Криму — в чому причина

Росія стягує ППО до Криму — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 09:46
Оновлено: 09:10
Перекидання російської ППО до Криму та столиці: що відбувається
Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С". Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує перерозподіляти свої системи ППО, посилюючи оборону навколо Москви, Санкт-Петербурга та особливо Криму. Такі дії свідчать про брак техніки та можливостей для швидкого відновлення. Це створює більше вразливих зон як на окупованих територіях, так і всередині самої РФ.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Брак ППО

Сергій Братчук заявив, що росіяни забирають усе наявне ППО, щоб перекинути його ближче до Москви, Санкт-Петербурга та передусім до Криму. За його словами, саме півострів має для Росії ключове значення, адже є великим логістичним хабом для південного угруповання військ та центром забезпечення окупаційних сил. Братчук підкреслив, що на тлі таких перестановок російська ППО на інших напрямках фактично "оголюється". Він зазначив, що вже є багато ознак її деградації. У прикордонних областях РФ дедалі частіше фіксують падіння уламків та блоків ракет ППО — це, за його словами, свідчить про технічні проблеми та неспроможність систем працювати стабільно.

"Ми бачимо, що росіяни, які дуже люблять Бєлгородську та Брянську ППО, вони сьогодні і найбільше від них і страждають від тих засобів. Прилітають блоки, уламки. Це говорить про те, що РФ не встигає відновлювати ці системи", — зауважив він.

Він додав, що Росія не встигає відновлювати комплекси ППО після уражень. Елементи системи вибиваються щодня — як уздовж лінії фронту, так і на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом. Через це українські ракети та інші засоби вогневого ураження частіше досягають своїх цілей.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни посилюють охорону Керченського мосту, побоюючись атак. Також ми писали, що українські захисники провели успішну операцію на території тимчасово окупованого півострова.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
