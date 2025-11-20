Перекидання російської ППО до Криму та столиці: що відбувається

Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С". Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія продовжує перерозподіляти свої системи ППО, посилюючи оборону навколо Москви, Санкт-Петербурга та особливо Криму. Такі дії свідчать про брак техніки та можливостей для швидкого відновлення. Це створює більше вразливих зон як на окупованих територіях, так і всередині самої РФ.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Брак ППО

Сергій Братчук заявив, що росіяни забирають усе наявне ППО, щоб перекинути його ближче до Москви, Санкт-Петербурга та передусім до Криму. За його словами, саме півострів має для Росії ключове значення, адже є великим логістичним хабом для південного угруповання військ та центром забезпечення окупаційних сил. Братчук підкреслив, що на тлі таких перестановок російська ППО на інших напрямках фактично "оголюється". Він зазначив, що вже є багато ознак її деградації. У прикордонних областях РФ дедалі частіше фіксують падіння уламків та блоків ракет ППО — це, за його словами, свідчить про технічні проблеми та неспроможність систем працювати стабільно.

"Ми бачимо, що росіяни, які дуже люблять Бєлгородську та Брянську ППО, вони сьогодні і найбільше від них і страждають від тих засобів. Прилітають блоки, уламки. Це говорить про те, що РФ не встигає відновлювати ці системи", — зауважив він.

Він додав, що Росія не встигає відновлювати комплекси ППО після уражень. Елементи системи вибиваються щодня — як уздовж лінії фронту, так і на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом. Через це українські ракети та інші засоби вогневого ураження частіше досягають своїх цілей.

