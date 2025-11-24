Атака дронов по химзаводу и подстанции в оккупированном Крыму

Пожар на химзаводе в Крыму после атаки. Фото: скриншот из видео

В ночь на 22 и 23 ноября украинские беспилотники атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Красноперекопске на оккупированном полуострове. В результате ударов российские энергетические и топливные ресурсы становятся все более проблемными для оккупантов.

Об операции сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

Детали атаки

Украинские дроны ударили по химическому предприятию "Бром", которое работает на нужды российского оборонного комплекса. Одновременно была поражена электроподстанция "Красноперекопск", которую Мадяр назвал одним из ключевых узлов энергосистемы оккупированного Крыма. Он сообщил, что атаки происходили две ночи подряд и стали частью серии операций по снижению энергопотенциала оккупационной инфраструктуры.

"Красноперекопская ПС — один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова", — написал командующий сил беспилотных систем.

Мадяр также отметил, что из-за работы украинских беспилотников российский бензин становится "дефицитной жидкостью", а газ и нефть "быстро сгорают". По его информации, удары нанесли "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, который трансформировали из 14-го полка СБС.

Напомним, мы сообщали, что "Призраки" ГУР атаковали ряд важных вражеских объектов в Крыму. Также мы писали, что россияне стягивают ПВО на территорию временно оккупированного полуострова.