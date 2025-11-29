СБУ підірвала два танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі

Підрив танкерів у Чорному морі. Фото: кадр з відео

У Чорному морі вночі були уражені два російські танкери зі "тіньового флоту" — KAIRO та VIRAT. Операцію провели морські дрони Sea Baby у співпраці зі спецпідрозділом СБУ та ВМС України.

Цю інформацію журналістам Новини.LIVE підтвердили джерела в СБУ.

Пошкодження танкерів "тіньового флоту" РФ

За даними СБУ були уражені два підсанкційні нафтотанкери Росії — KAIRO та VIRAT. Судна прямували на завантаження до Новоросійська. Це завдання виконали модернізовані морські дрони Sea Baby, які Україна застосовує для ударів по російських військових цілях та логістиці на морі.

Що сталося з танкерами

На поширених матеріалах видно, що обидва судна отримали критичні пошкодження після влучань. Їх корпуси пробиті нижче ватерлінії, а рух повністю паралізований. За словами джерел, танкери фактично більше не можуть бути використані за призначенням.

Деталі підриву та інформація про уражені танкери

Зазначимо, що про підрив танкерів стало відомо напередодні увечері. На танкері Kairos після вибуху виникла пожежа, а на Virat також зафіксували ураження. На момент атаки обидва судна йшли порожніми. Екіпаж евакуювали турецькі рятувальники.

Танкер Kairos йшов з Єгипту до Новоросійська для завантаження і в момент удару знаходився за 28 морських миль від берега Туреччини. На борту було 25 членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Танкер Virat у червні фіксувався в порту Севастополя. На момент удару на борту було 20 людей, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, днем раніше на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму Сили оборони знищили кілька об’єктів ППО та ангар із російськими дронами. Також ми писали, що у ВМС ЗСУ назвали пріоритетні цілі у Криму.