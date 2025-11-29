Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса СБУ підірвала два російські танкери у Чорному морі — що відомо

СБУ підірвала два російські танкери у Чорному морі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 14:56
СБУ підірвала два танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному морі
Підрив танкерів у Чорному морі. Фото: кадр з відео

У Чорному морі вночі були уражені два російські танкери зі "тіньового флоту" — KAIRO та VIRAT. Операцію провели морські дрони Sea Baby у співпраці зі спецпідрозділом СБУ та ВМС України.

Цю інформацію журналістам Новини.LIVE підтвердили джерела в СБУ.

Реклама
Читайте також:

Пошкодження танкерів "тіньового флоту" РФ

За даними СБУ були уражені два підсанкційні нафтотанкери Росії — KAIRO та VIRAT. Судна прямували на завантаження до Новоросійська. Це завдання виконали модернізовані морські дрони Sea Baby, які Україна застосовує для ударів по російських військових цілях та логістиці на морі. 

Що сталося з танкерами

На поширених матеріалах видно, що обидва судна отримали критичні пошкодження після влучань. Їх корпуси пробиті нижче ватерлінії, а рух повністю паралізований. За словами джерел, танкери фактично більше не можуть бути використані за призначенням.

Деталі підриву та інформація про уражені танкери

Зазначимо, що про підрив танкерів стало відомо напередодні увечері. На танкері Kairos після вибуху виникла пожежа, а на Virat також зафіксували ураження. На момент атаки обидва судна йшли порожніми. Екіпаж евакуювали турецькі рятувальники. 

Танкер Kairos йшов з Єгипту до Новоросійська для завантаження і в момент удару знаходився за 28 морських миль від берега Туреччини. На борту було 25 членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Танкер Virat у червні фіксувався в порту Севастополя. На момент удару на борту було 20 людей, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, днем раніше на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму Сили оборони знищили кілька об’єктів ППО та ангар із російськими дронами. Також ми писали, що у ВМС ЗСУ назвали пріоритетні цілі у Криму.

СБУ Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси танкер
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації