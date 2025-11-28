Відео
Україна
Головна Одеса У Криму кількість ППО зменшилася — удари по Саках

У Криму кількість ППО зменшилася — удари по Саках

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:51
Знищення ППО та ангарів із дронами на аеродромі Саки
Дим після вибуху в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму Сили оборони знищили кілька об’єктів ППО та ангар із російськими дронами. Це ускладнює роботу окупантів і послаблює їхню протиповітряну оборону. Деталі щодо втрат техніки та об’єктів уточнюються.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів військовий оглядач Денис Попович.

Читайте також:

Удар по Криму

Вночі, 28 листопада, під удар потрапили кілька ворожих комплексів ППО, зокрема "Панцир-С1" та "Тор-М2", а також ангар, де зберігалися безпілотники "Оріон" і "Форпост". Крім того, було пошкоджено командно-диспетчерський пункт і військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Такі дії значно послаблюють можливості противника прикривати свої об’єкти та здійснювати удари по території України. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що на аеродромі Саки, розташованому у Новофедорівці, могла діяти тактична авіація та працювати локації, де споряджали безпілотники. За його словами, з окупованого Криму регулярно запускають дрони по території України, тому ці об’єкти відіграють важливу роль у російських атаках.

"На Саках могла базуватися тактична авіація, а також працювали місця спорядження дронів. Знищення систем "Панцир" та "Тор" фактично розчищає простір для подальших ударів крилатими ракетами та дронами", — зазначив експет.

Попередня оцінка уражень свідчить про суттєві втрати противника, але остаточна інформація щодо масштабу уражень ще уточнюється.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що загрожує Україні, якщо вона вступить в НАТО без Криму. Також ми писали про те, які в України пріорітетні цілі в Криму.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
