В Крыму количество ПВО уменьшилось — удары по Сакам

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 15:51
Уничтожение ПВО и ангаров с дронами на аэродроме Саки
Дым после взрыва в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

На аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили несколько объектов ПВО и ангар с российскими дронами. Это затрудняет работу оккупантов и ослабляет их противовоздушную оборону. Детали о потерях техники и объектов уточняются.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Читайте также:

Удар по Крыму

Ночью, 28 ноября, под удар попали несколько вражеских комплексов ПВО, в частности "Панцирь-С1" и "Тор-М2", а также ангар, где хранились беспилотники "Орион" и "Форпост". Кроме того, был поврежден командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Такие действия значительно ослабляют возможности противника прикрывать свои объекты и осуществлять удары по территории Украины. Военный обозреватель Денис Попович пояснил, что на аэродроме Саки, расположенном в Новофедоровке, могла действовать тактическая авиация и работать локации, где снаряжали беспилотники. По его словам, из оккупированного Крыма регулярно запускают дроны по территории Украины, поэтому эти объекты играют важную роль в российских атаках.

"На Саках могла базироваться тактическая авиация, а также работали места снаряжения дронов. Уничтожение систем "Панцирь" и "Тор" фактически расчищает пространство для дальнейших ударов крылатыми ракетами и дронами", — отметил экспет.

Предварительная оценка поражений свидетельствует о существенных потерях противника, но окончательная информация о масштабе поражений еще уточняется.

Напомним, мы сообщали о том, что грозит Украине, если она вступит в НАТО без Крыма. Также мы писали о том, какие у Украины приоритетные цели в Крыму.

