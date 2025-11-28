Видео
Главная Одесса Крым остается ключом к украинскому пути в НАТО

Крым остается ключом к украинскому пути в НАТО

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 14:38
Вступление в НАТО и возвращение Крыма: Чийгоз о будущем полуострова
Знак в Крыму. Фото иллюстративное: Укринформ

Вопрос Крыма определяет украинский путь в НАТО, ведь без восстановления территориальной целостности невозможно говорить о реальных гарантиях безопасности. Международные партнеры отмечают, что Крым не может быть вынесен за скобки, потому что его статус влияет на стабильность Черноморского региона и баланс сил в Европе. Именно поэтому украинская позиция — возвращение всех оккупированных территорий как предпосылка для будущего членства в Альянсе.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса.

Читайте также:

Роль европейских парламентов

Ахтем Чийгоз подчеркнул, что европейские парламенты четко понимают угрозу, которую представляет Россия, и активно поддерживают украинскую повестку дня. По его словам, участие парламентов - не формальность, а реальная политическая сила, которая влияет на международные решения.

"Мы почувствовали, что парламентарии других государств тесно сотрудничают с нами и воспринимают Верховную Раду как одну из ключевых институтов Украины", — отметил Чийгоз.

Политик добавил, что партнеры не разделяют вопрос Крыма от общей безопасности Черноморского региона. Особенно активной является позиция Турции, которая заинтересована в сдерживании российского влияния.

Членство Украины в НАТО без Крыма

По словам Чийгоза, Украине придется пройти долгий путь, ведь сначала нужно освободить оккупированные территории на материковой части. Только после деоккупации четырех областей станет возможным продвижение в Крым и формирование условий для решений по безопасности. Политик подчеркивает, что любые шаги должны соответствовать принципам территориальной целостности и независимости государства.

"Мы не можем согласиться на шаги, которые ставят под сомнение нашу самостоятельность — и НАТО, и территориальная целостность, и субъектность государства являются принципиальными", — подчеркнул он.

Заместитель голоса Меджлиса подчеркнул, что Украина должна четко определиться со своим планом действий и требованиями к союзникам, а скандинавские государства уже усиливают поддержку в этом направлении.

Напомним, мы сообщали, что РФ получила от Америки мирный план. Также мы писали, что Путин сделал новые заявления относительно мирного плана.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
