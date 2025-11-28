Вступ в НАТО та повернення Криму: Чийгоз про майбутнє півострова

Знак в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

Питання Криму визначає український шлях до НАТО, адже без відновлення територіальної цілісності неможливо говорити про реальні гарантії безпеки. Міжнародні партнери наголошують, що Крим не може бути винесений за дужки, бо його статус впливає на стабільність Чорноморського регіону та баланс сил у Європі. Саме тому українська позиція — повернення всіх окупованих територій як передумова для майбутнього членства в Альянсі.

Про це в ефірі День.LIVE розповів Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу.

Роль європейських парламентів

Ахтем Чийгоз підкреслив, що європейські парламенти чітко розуміють загрозу, яку становить Росія, та активно підтримують український порядок денний. За його словами, участь парламентів — не формальність, а реальна політична сила, яка впливає на міжнародні рішення.

"Ми відчули, що парламентарі інших держав тісно співпрацюють з нами і сприймають Верховну Раду як одну з ключових інституцій України", — зазначив Чийгоз.

Політик додав, що партнери не розділяють питання Криму від загальної безпеки Чорноморського регіону. Особливо активною є позиція Туреччини, яка зацікавлена у стримуванні російського впливу.

Членство України в НАТО без Криму

За словами Чийгоза, Україні доведеться пройти довгий шлях, адже спершу потрібно звільнити окуповані території на материковій частині. Лише після деокупації чотирьох областей стане можливим просування до Криму та формування умов для безпекових рішень. Політик підкреслює, що будь-які кроки мають відповідати принципам територіальної цілісності та незалежності держави.

"Ми не можемо погодитись на кроки, які ставлять під сумнів нашу самостійність — і НАТО, і територіальна цілісність, і суб’єктність держави є принциповими", — наголосив він.

Заступник голоси Меджлісу підкреслив, що Україна має чітко визначитися зі своїм планом дій та вимогами до союзників, а скандинавські держави вже посилюють підтримку в цьому напрямку.

