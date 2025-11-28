Відео
Крим залишається ключем до українського шляху в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 14:38
Вступ в НАТО та повернення Криму: Чийгоз про майбутнє півострова
Знак в Криму. Фото ілюстративне: Укрінформ

Питання Криму визначає український шлях до НАТО, адже без відновлення територіальної цілісності неможливо говорити про реальні гарантії безпеки. Міжнародні партнери наголошують, що Крим не може бути винесений за дужки, бо його статус впливає на стабільність Чорноморського регіону та баланс сил у Європі. Саме тому українська позиція — повернення всіх окупованих територій як передумова для майбутнього членства в Альянсі.

Про це в ефірі День.LIVE розповів Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу.

Читайте також:

Роль європейських парламентів

Ахтем Чийгоз підкреслив, що європейські парламенти чітко розуміють загрозу, яку становить Росія, та активно підтримують український порядок денний. За його словами, участь парламентів — не формальність, а реальна політична сила, яка впливає на міжнародні рішення.

"Ми відчули, що парламентарі інших держав тісно співпрацюють з нами і сприймають Верховну Раду як одну з ключових інституцій України", — зазначив Чийгоз.

Політик додав, що партнери не розділяють питання Криму від загальної безпеки Чорноморського регіону. Особливо активною є позиція Туреччини, яка зацікавлена у стримуванні російського впливу.

Членство України в НАТО без Криму

За словами Чийгоза, Україні доведеться пройти довгий шлях, адже спершу потрібно звільнити окуповані території на материковій частині. Лише після деокупації чотирьох областей стане можливим просування до Криму та формування умов для безпекових рішень. Політик підкреслює, що будь-які кроки мають відповідати принципам територіальної цілісності та незалежності держави.

"Ми не можемо погодитись на кроки, які ставлять під сумнів нашу самостійність — і НАТО, і територіальна цілісність, і суб’єктність держави є принциповими", — наголосив він.

Заступник голоси Меджлісу підкреслив, що Україна має чітко визначитися зі своїм планом дій та вимогами до союзників, а скандинавські держави вже посилюють підтримку в цьому напрямку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ отримала від Америки мирний план. Також ми писали, що Путін зробив нові заяви щодо мирного плану. 

Одеса Крим НАТО Кримська платформа Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
