Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по Крыму — названы приоритетные цели

Удары по Крыму — названы приоритетные цели

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 18:15
обновлено: 17:56
ВСУ наносят удары по объектам в Крыму и на юге Украины
Пожар после атаки в Крыму. Фото иллюстративное: Крымский ветер

На временно оккупированном полуострове Крыма остаются многочисленные цели для ударов украинских военных. Операции по демилитаризации полуострова продолжаются. Точечные атаки уже дают результаты.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Цели для ударов

По словам спикера ВМС, в оккупированном Крыму расположены подразделения морской пехоты России, численностью почти как дивизия, а также пять основных аэродромов, с которых враг патрулирует воздушное пространство и запускает ракеты. На полуострове также есть объекты для ремонта кораблей и склады горючего и боеприпасов.

"В Крыму регулярно происходят определенные поражения, в частности с участием украинских Военно-морских сил. Работа будет продолжаться и в дальнейшем, целей там достаточно", — говорится в сообщении.

Несмотря на повреждение части кораблей Черноморского флота, некоторые еще остаются целыми, но точечные удары украинских военных продолжают эффективно влиять на оккупационную инфраструктуру. Плетенчук добавил, что в свою очередь россияне наносят из Крыма ракетные удары по югу Украины. Особенно по Одесской области, и концентрируют основные силы на южном направлении.

Напомним, мы сообщали, что дроны Мадьяра атаковали стратегические объекты в Крыму. Также мы писали, что оккупанты свозят ПВО на полуостров.

Одесса Крым ВМС Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации