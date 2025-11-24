ВСУ наносят удары по объектам в Крыму и на юге Украины

Пожар после атаки в Крыму. Фото иллюстративное: Крымский ветер

На временно оккупированном полуострове Крыма остаются многочисленные цели для ударов украинских военных. Операции по демилитаризации полуострова продолжаются. Точечные атаки уже дают результаты.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Цели для ударов

По словам спикера ВМС, в оккупированном Крыму расположены подразделения морской пехоты России, численностью почти как дивизия, а также пять основных аэродромов, с которых враг патрулирует воздушное пространство и запускает ракеты. На полуострове также есть объекты для ремонта кораблей и склады горючего и боеприпасов.

"В Крыму регулярно происходят определенные поражения, в частности с участием украинских Военно-морских сил. Работа будет продолжаться и в дальнейшем, целей там достаточно", — говорится в сообщении.

Несмотря на повреждение части кораблей Черноморского флота, некоторые еще остаются целыми, но точечные удары украинских военных продолжают эффективно влиять на оккупационную инфраструктуру. Плетенчук добавил, что в свою очередь россияне наносят из Крыма ракетные удары по югу Украины. Особенно по Одесской области, и концентрируют основные силы на южном направлении.

Напомним, мы сообщали, что дроны Мадьяра атаковали стратегические объекты в Крыму. Также мы писали, что оккупанты свозят ПВО на полуостров.