Україна
Удары по Криму — названо пріорітетні цілі

Удары по Криму — названо пріорітетні цілі

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 18:15
Оновлено: 17:56
ВСУ завдають ударів по об’єктах у Криму та півдні України
Пожежа після атаки в Криму. Фото ілюстративне: Кримський вітер

На тимчасово окупованому півострові Криму залишаються численні цілі для ударів українських військових. Операції з демілітазації півострова тривають. Точкові атаки вже дають результати.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Цілі для ударів

Цілі для ударів

За словами речника ВМС, в окупованому Криму розташовані підрозділи морської піхоти Росії, чисельністю майже як дивізія, а також п’ять основних аеродромів, з яких ворог патрулює повітряний простір і запускає ракети. На півострові також є об’єкти для ремонту кораблів та склади пального й боєприпасів.

"У Криму регулярно відбуваються певні ураження, зокрема за участі українських Військово-морських сил. Робота триватиме й надалі, цілей там достатньо", — йдеться у повідомленні.

Попри пошкодження частини кораблів Чорноморського флоту, деякі ще залишаються цілими, але точкові удари українських військових продовжують ефективно впливати на окупаційну інфраструктуру. Плетенчук додав, що в свою чергу росіяни наносять з Криму ракетні удари по півдню України. Особливо по Одеській області, і концентрують основні сили на південному напрямку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що дрони Мадяра атакували стратегічні об'єкти у Криму. Також ми писали, що окупанти звозять ППО на півострів.

Одеса Крим ВМС Одеська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
