Обмеження руху через Кримський міст: що заборонили росіяни

Незаконна споруда "Кримський міст". Фото: росЗМІ

Росія знову ввела нові заборони на проїзд через Кримський міст. Обмеження стосуються як авто, так і поїздів, а сам транспортний коридор працює лише частково.

Про ситуацію в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Міст під новими правилами

За словами Плетенчука, на мосту тепер діє низка обмежень. Спершу росіяни зупинили рух залізничних вагонів із пальним та військовою технікою, залишивши лише пасажирські поїзди. Згодом обмежили й автомобілі, які, на їхню думку, "важко перевірити".

"Машини з великою ємністю під акумулятор на дні викликають у росіян побоювання — мовляв, так можуть провозити вибухівку", — пояснює речник.

Він додає, що, попри гучні заяви окупантів, військові вантажівки все одно продовжують рухатися мостом.

Логістика через окупований південь

Дмитро Плетенчук каже, що окупанти дедалі частіше спираються на залізницю, яку проклали через окуповані райони Запорізької, Херсонської та Донеччини. Однак ця траса небезпечна для окупантів, адже вона проходить близько до лінії фронту і вже не раз була уражена українськими ударами.

"Залізнична логістика для Росії — найдешевший спосіб перевезти вантажі. Тому вони покладаються на нову гілку", — зазначає речник ВМС.

Нагадаємо, на південному напрямку Росія посилює спроби тиску, щоб просунутися ближче до великих міст і застосувати тактику артилерійського й дронового терору. Також ми писали, що в Криму українські розвідники завдали удару по російських військових цілях.