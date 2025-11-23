Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кримський міст під обмеженнями — що тепер пускають, а що ні

Кримський міст під обмеженнями — що тепер пускають, а що ні

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 15:48
Оновлено: 16:02
Обмеження руху через Кримський міст: що заборонили росіяни
Незаконна споруда "Кримський міст". Фото: росЗМІ

Росія знову ввела нові заборони на проїзд через Кримський міст. Обмеження стосуються як авто, так і поїздів, а сам транспортний коридор працює лише частково.

Про ситуацію в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Міст під новими правилами

За словами Плетенчука, на мосту тепер діє низка обмежень. Спершу росіяни зупинили рух залізничних вагонів із пальним та військовою технікою, залишивши лише пасажирські поїзди. Згодом обмежили й автомобілі, які, на їхню думку, "важко перевірити".

"Машини з великою ємністю під акумулятор на дні викликають у росіян побоювання — мовляв, так можуть провозити вибухівку", — пояснює речник.

Він додає, що, попри гучні заяви окупантів, військові вантажівки все одно продовжують рухатися мостом.

Логістика через окупований південь

Дмитро Плетенчук каже, що окупанти дедалі частіше спираються на залізницю, яку проклали через окуповані райони Запорізької, Херсонської та Донеччини. Однак ця траса небезпечна для окупантів, адже вона проходить близько до лінії фронту і вже не раз була уражена українськими ударами.

"Залізнична логістика для Росії — найдешевший спосіб перевезти вантажі. Тому вони покладаються на нову гілку", — зазначає речник ВМС.

Нагадаємо, на південному напрямку Росія посилює спроби тиску, щоб просунутися ближче до великих міст і застосувати тактику артилерійського й дронового терору.  Також ми писали, що в Криму українські розвідники завдали удару по російських військових цілях.

Одеса Крим міст Одеська область окупанти Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації