Активність флоту РФ: штормовий сезон і проблеми з "Калібрами"

Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Флот РФ зменшив активність у Чорному морі. Наразі росіяни все частіше розосереджують кораблі, а катери ховають біля баз. Що стосується ракет "Калібр", загарбники запускають їх рідко й здебільшого безрезультатно.

Про поточну ситуацію в акваторії в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Калібри неефективні

Плетенчук зазначає, що застосування ракет "Калібр" помітно скоротилось. Упродовж 2025 року загальна картина майже не змінилася: більшість ракет збивають сили ППО. Він додав, що й частота застосування "Калібрів" залишається низькою.

"Маючи вісім носіїв, вони запускають одну-дві ракети на місяць. Це наштовхує на думку, що є проблеми або з кораблями, або з озброєнням", — говорить він.

На частоту пусків впливає і сезон штормів: з середини осені до весни море часто неспокійне.

Біля Криму кораблів немає

За його словами, у районі Криму залишаються катери, які охороняють пункти базування, насамперед Севастополь. На зовнішньому рейді періодично помітно невеликі катери, тоді як основний бойовий склад переміщено до Новоросійська. Але він має природні проблеми.

"У період штормів навігація там ускладнена. Це одна з причин, чому РФ так прагнула базуватися в Криму", — пояснює Плетенчук.

За даними речника, російські кораблі зараз рідше виходять у море щільними групами та намагаються уникати скупчення в одному місці. Така тактика зменшує для них ризики ураження, але й обмежує можливості масованих ракетних атак.

Нагадаємо, Росія продовжує перерозподіляти свої системи ППО, посилюючи оборону навколо Криму. Також ми писали, що на півострові українські розвідники знову завдали удару по російських військових цілях.