Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кораблі РФ рідше виходять у Чорне море щільними групами — чому

Кораблі РФ рідше виходять у Чорне море щільними групами — чому

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 12:16
Оновлено: 11:18
Активність флоту РФ: штормовий сезон і проблеми з "Калібрами"
Російські кораблі на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Флот РФ зменшив активність у Чорному морі. Наразі росіяни все частіше розосереджують кораблі, а катери ховають біля баз. Що стосується ракет "Калібр", загарбники запускають їх рідко й здебільшого безрезультатно.

Про поточну ситуацію в акваторії в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Калібри неефективні

Плетенчук зазначає, що застосування ракет "Калібр" помітно скоротилось. Упродовж 2025 року загальна картина майже не змінилася: більшість ракет збивають сили ППО. Він додав, що й частота застосування "Калібрів" залишається низькою.

"Маючи вісім носіїв, вони запускають одну-дві ракети на місяць. Це наштовхує на думку, що є проблеми або з кораблями, або з озброєнням", — говорить він.

На частоту пусків впливає і сезон штормів: з середини осені до весни море часто неспокійне.

Біля Криму кораблів немає

За його словами, у районі Криму залишаються катери, які охороняють пункти базування, насамперед Севастополь. На зовнішньому рейді періодично помітно невеликі катери, тоді як основний бойовий склад переміщено до Новоросійська. Але він має природні проблеми.

"У період штормів навігація там ускладнена. Це одна з причин, чому РФ так прагнула базуватися в Криму", — пояснює Плетенчук.

За даними речника, російські кораблі зараз рідше виходять у море щільними групами та намагаються уникати скупчення в одному місці. Така тактика зменшує для них ризики ураження, але й обмежує можливості масованих ракетних атак.

Нагадаємо, Росія продовжує перерозподіляти свої системи ППО, посилюючи оборону навколо Криму. Також ми писали, що на півострові українські розвідники знову завдали удару по російських військових цілях.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси калібри загроза кораблів
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації