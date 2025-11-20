Відео
Головна Одеса Наступ на південь — які області у пріоритеті РФ

Наступ на південь — які області у пріоритеті РФ

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 11:50
Оновлено: 11:25
Буданов розповів про плани РФ на півдні України
Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб

На південному напрямку Росія посилює спроби тиску, прагнучи просунутися ближче до великих міст і застосувати тактику артилерійського й дронового терору. Ворог хоче повторити сценарії, які раніше використовував на інших ділянках фронту. Водночас оборона на півдні залишається стабільнішою, а окремі загрози регіонам відрізняються за масштабом і реалістичністю.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Читайте також:

Наступ на південь

Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, що російська армія все активніше зміщує увагу саме на південь. За його словами, головне завдання ворога — підійти впритул до Запоріжжя, аби розпочати системний артилерійський і дроновий тиск на місто. Такий підхід має на меті виснажити оборону, змусити військове командування переглядати позиції на лівому березі та тиснути на цивільне населення.

Буданов наголосив, що така тактика вже застосовувалась росіянами в Покровську — масовані обстріли, постійні атаки безпілотників і спроби створити умови, за яких місто стане нежиттєздатним. Проте ситуація біля Запоріжжя істотно відрізняється: оборона міцніша, а розмови про "наближення ворога впритул" є перебільшеними.

"Як би не казали зараз ЗМІ, що ворог там майже вже підійшов, це не так. І там з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на Сході", — підкреслив він.

Щодо інших південних регіонів Буданов уточнив, що прямої загрози Одещині та Миколаївщині наразі немає. Основний тиск РФ зосереджений саме в районі Запоріжжя, де окупанти намагаються використати всі доступні засоби, аби змінити ситуацію на свою користь.

Нагадаємо,  ми повідомляли про те, що Сирський розповів про ситуацію біля Покровська. Також ми писали про те, що під час переговорів між Україною та РФ можуть повернути окуповані території півдня.

Одеса Одеська область Новини Одеси фронт ситуація на фронті наступ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
