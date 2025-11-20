Буданов рассказал о планах РФ на юге Украины

Наступление на юг — какие области в приоритете РФ
На южном направлении Россия усиливает попытки давления, стремясь продвинуться ближе к крупным городам и применить тактику артиллерийского и дронового террора. Враг хочет повторить сценарии, которые ранее использовал на других участках фронта. В то же время оборона на юге остается более стабильной, а отдельные угрозы регионам отличаются по масштабу и реалистичности.
Об этом в интервью "24 каналу" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Наступление на юг
Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что российская армия все активнее смещает внимание именно на юг. По его словам, главная задача врага — подойти вплотную к Запорожью, чтобы начать системное артиллерийское и дроновое давление на город. Такой подход имеет целью истощить оборону, заставить военное командование пересматривать позиции на левом берегу и давить на гражданское население.
Буданов отметил, что такая тактика уже применялась россиянами в Покровске — массированные обстрелы, постоянные атаки беспилотников и попытки создать условия, при которых город станет нежизнеспособным. Однако ситуация возле Запорожья существенно отличается: оборона крепче, а разговоры о "приближении врага вплотную" являются преувеличенными.
"Как бы ни говорили сейчас СМИ, что враг там почти уже подошел, это не так. И там с обороной гораздо лучше ситуация, чем, к сожалению, на Востоке", — подчеркнул он.
Относительно других южных регионов Буданов уточнил, что прямой угрозы Одесской и Николаевской области пока нет. Основное давление РФ сосредоточено именно в районе Запорожья, где оккупанты пытаются использовать все доступные средства, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
