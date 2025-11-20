Буданов рассказал о планах РФ на юге Украины

Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб

На южном направлении Россия усиливает попытки давления, стремясь продвинуться ближе к крупным городам и применить тактику артиллерийского и дронового террора. Враг хочет повторить сценарии, которые ранее использовал на других участках фронта. В то же время оборона на юге остается более стабильной, а отдельные угрозы регионам отличаются по масштабу и реалистичности.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Реклама

Читайте также:

Наступление на юг

Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, что российская армия все активнее смещает внимание именно на юг. По его словам, главная задача врага — подойти вплотную к Запорожью, чтобы начать системное артиллерийское и дроновое давление на город. Такой подход имеет целью истощить оборону, заставить военное командование пересматривать позиции на левом берегу и давить на гражданское население.

Буданов отметил, что такая тактика уже применялась россиянами в Покровске — массированные обстрелы, постоянные атаки беспилотников и попытки создать условия, при которых город станет нежизнеспособным. Однако ситуация возле Запорожья существенно отличается: оборона крепче, а разговоры о "приближении врага вплотную" являются преувеличенными.

"Как бы ни говорили сейчас СМИ, что враг там почти уже подошел, это не так. И там с обороной гораздо лучше ситуация, чем, к сожалению, на Востоке", — подчеркнул он.

Относительно других южных регионов Буданов уточнил, что прямой угрозы Одесской и Николаевской области пока нет. Основное давление РФ сосредоточено именно в районе Запорожья, где оккупанты пытаются использовать все доступные средства, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Напомним, мы сообщали о том, что Сырский рассказал о ситуации возле Покровска. Также мы писали о том, что во время переговоров между Украиной и РФ могут вернуть оккупированные территории юга.