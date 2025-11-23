Активность флота РФ: штормовой сезон и проблемы с "Калибрами"

Российские корабли на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Флот РФ уменьшил активность в Черном море. Сейчас россияне все чаще рассредоточивают корабли, а катера прячут возле баз. Что касается ракет "Калибр", захватчики запускают их редко и в основном безрезультатно.

О текущей ситуации в акватории в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Калибры неэффективны

Плетенчук отмечает, что применение ракет "Калибр" заметно сократилось. В течение 2025 года общая картина почти не изменилась: большинство ракет сбивают силы ПВО. Он добавил, что и частота применения "Калибров" остается низкой.

"Имея восемь носителей, они запускают одну-две ракеты в месяц. Это наталкивает на мысль, что есть проблемы либо с кораблями, либо с вооружением", — говорит он.

На частоту пусков влияет и сезон штормов: с середины осени до весны море часто неспокойное.

Возле Крыма кораблей нет

По его словам, в районе Крыма остаются катера, которые охраняют пункты базирования, прежде всего Севастополь. На внешнем рейде периодически заметны небольшие катера, тогда как основной боевой состав перемещен в Новороссийск. Но он имеет естественные проблемы.

"В период штормов навигация там затруднена. Это одна из причин, почему РФ так стремилась базироваться в Крыму", — объясняет Плетенчук.

По данным спикера, российские корабли сейчас реже выходят в море плотными группами и стараются избегать скопления в одном месте. Такая тактика уменьшает для них риски поражения, но и ограничивает возможности массированных ракетных атак.

Напомним, Россия продолжает перераспределять свои системы ПВО, усиливая оборону вокруг Крыма. Также мы писали, что на полуострове украинские разведчики снова нанесли удар по российским военным целям.