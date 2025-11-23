Видео
Видео

Дата публикации 23 ноября 2025 15:48
обновлено: 16:01
Ограничения движения через Крымский мост: что запретили россияне
Незаконное сооружение "Крымский мост". Фото: росСМИ

Россия снова ввела новые запреты на проезд через Крымский мост. Ограничения касаются как авто, так и поездов, а сам транспортный коридор работает лишь частично.

О ситуации в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Мост под новыми правилами

По словам Плетенчука, на мосту теперь действует ряд ограничений. Сначала россияне остановили движение железнодорожных вагонов с горючим и военной техникой, оставив только пассажирские поезда. Впоследствии ограничили и автомобили, которые, по их мнению, "трудно проверить".

"Машины с большой емкостью под аккумулятор на дне вызывают у россиян опасения — мол, так могут провозить взрывчатку", — объясняет спикер.

Он добавляет, что несмотря на громкие заявления оккупантов, военные грузовики все равно продолжают двигаться по мосту.

Логистика через оккупированный юг

Дмитрий Плетенчук говорит, что оккупанты все чаще опираются на железную дорогу, которую проложили через оккупированные районы Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Однако эта трасса опасна для оккупантов, ведь она проходит близко к линии фронта и уже не раз была поражена украинскими ударами.

"Железнодорожная логистика для России — самый дешевый способ перевезти грузы. Поэтому они полагаются на новую ветку", — отмечает представитель ВМС.

Напомним, на южном направлении Россия усиливает попытки давления, чтобы продвинуться ближе к крупным городам и применить тактику артиллерийского и дронового террора. Также мы писали, что в Крыму украинские разведчики нанесли удар по российским военным целям.

Одесса Крым мост Одесская область оккупанты Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
