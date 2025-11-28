Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Крыму уничтожили дроны — успешная операция ВСУ

В Крыму уничтожили дроны — успешная операция ВСУ

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 12:11
Удар по Крыму: уничтожены российские БпЛА и техника
Пожар в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным объектам оккупантов, уничтожая технику и ослабляя их логистику. Украинские подразделения работают по командным пунктам, складам и средствам ПВО, что позволяет уменьшать российские возможности для атак. Операции продолжаются в разных направлениях, включая временно оккупированный Крым.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.

Реклама
Читайте также:

Атака на Крым

Украинские силы поразили место хранения российских беспилотников на аэродроме Саки, что во временно оккупированной Новофедоровке. По данным Генерального штаба, перед ударом было обезврежено несколько средств ПВО врага, среди них — комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2". После подавления обороны оккупантов удалось уничтожить ангар, где хранились российские ударные БпЛА "Орион" и "Форпост".

Кроме того, под поражение попали командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Степень потерь оккупантов уточняется.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает, что вблизи Сакской ТЭЦ зафиксировали масштабный пожар на территории предприятия "Йодобром". Спутниковые снимки свидетельствуют, что возгорание произошло в районе заводских площадей, где производят химические реагенты, антипирены и коррозионностойкое оборудование. По данным наблюдателей, вечером и ночью в этом районе слышали взрывы и работу дронов.

Напомним, мы сообщали о том, что ВМС назвали приоритетные цели для атак по Крыму. Также мы писали, что оккупанты прячутся среди гражданских на территории полуострова, чтобы избежать ударов ВСУ.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы Генштаб ВСУ атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации