Удар по Крыму: уничтожены российские БпЛА и техника

Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным объектам оккупантов, уничтожая технику и ослабляя их логистику. Украинские подразделения работают по командным пунктам, складам и средствам ПВО, что позволяет уменьшать российские возможности для атак. Операции продолжаются в разных направлениях, включая временно оккупированный Крым.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Украины.

Атака на Крым

Украинские силы поразили место хранения российских беспилотников на аэродроме Саки, что во временно оккупированной Новофедоровке. По данным Генерального штаба, перед ударом было обезврежено несколько средств ПВО врага, среди них — комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2". После подавления обороны оккупантов удалось уничтожить ангар, где хранились российские ударные БпЛА "Орион" и "Форпост".

Кроме того, под поражение попали командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Степень потерь оккупантов уточняется.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщает, что вблизи Сакской ТЭЦ зафиксировали масштабный пожар на территории предприятия "Йодобром". Спутниковые снимки свидетельствуют, что возгорание произошло в районе заводских площадей, где производят химические реагенты, антипирены и коррозионностойкое оборудование. По данным наблюдателей, вечером и ночью в этом районе слышали взрывы и работу дронов.

