Видео

Главная Одесса Атаки с моря не стихают — спецоперации в Крыму продолжаются

Атаки с моря не стихают — спецоперации в Крыму продолжаются

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 11:31
Черное море: атаки дронов и удары по портам РФ - что говорят ВМС
Дрон в небе. Фото иллюстративное: Depositphotos

Украинские силы ежедневно сбивают дроны, которые летят с морского направления. Параллельно продолжаются плановые удары по российским портам и военным объектам. В акватории ситуация остается спокойной, хотя авиация РФ активизируется.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Атаки с моря

Уже больше недели украинские защитники отражают большое количество атак дронов со стороны России. Беспилотники заходят с моря, где значительно сложнее выставлять мобильные группы и средства прикрытия, как это возможно на суше. Несмотря на неустойчивые условия на воде, подразделения ВМС регулярно перехватывали дроны и за прошедшие сутки также имели результат. Именно морское направление, по словам военных, остается одним из самых сложных.

"Днем и ночью силы обороны сбивали по несколько десятков дронов, которые заходили с морского направления", — рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Удары по портам РФ

Украинские силы также продолжают наносить удары по российской портовой и военной инфраструктуре на восточном побережье Черного моря. Эти операции направлены на ослабление логистики и военной экономики РФ. Несколько последних суток, по его словам, показали результативность таких действий. Удары наносятся периодически, и этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем.

"Как видим, в эту игру можно играть вдвоем, и результат виден на табло", — отметил Плетенчук.

Ситуация в море

В оперативном плане ситуация на море за прошедшие сутки оставалась спокойной. Российских кораблей в акватории не наблюдали. Зато авиация РФ остается активной и представляет дополнительную угрозу.

Напомним, мы сообщали о том, почему РФ реже выпускает корабли группами в море. Также мы писали, что украинские защитники атаковали порт в Новороссийске.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
