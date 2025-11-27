Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Атаки з моря не стихають — спецоперації в Криму продовжуються

Атаки з моря не стихають — спецоперації в Криму продовжуються

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:31
Чорне море: атаки дронів і удари по портам РФ — що кажуть ВМС
Дрон в небі. Фото ілюстративне: Depositphotos

Українські сили щодня збивають дрони, які летять з морського напрямку. Паралельно тривають планові удари по російських портах та військових об’єктах. В акваторії ситуація лишається спокійною, хоча авіація РФ активізується.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Атаки з моря

Вже понад тиждень українські оборонці відбивають велику кількість атак дронів з боку Росії. Безпілотники заходять з моря, де значно складніше виставляти мобільні групи й засоби прикриття, як це можливо на суходолі. Попри нестійкі умови на воді, підрозділи ВМС регулярно перехоплювали дрони і минулої доби також мали результат. Саме морський напрямок, за словами військових, залишається одним із найскладніших.

"Вдень і вночі сили оборони збивали по кілька десятків дронів, які заходили з морського напрямку", — розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Удари по портах РФ

Українські сили також продовжують завдавати ударів по російській портовій і військовій інфраструктурі на східному узбережжі Чорного моря. Ці операції спрямовані на послаблення логістики та військової економіки РФ. Кілька останніх діб, за його словами, показали результативність таких дій. Ударів завдають періодично, і цей процес триватиме й надалі.

"Як бачимо, цю гру можна грати вдвох, і результат видно на табло", — зазначив Плетенчук.

Ситуація в морі

В оперативному плані ситуація на морі минулої доби залишалася спокійною. Російських кораблів в акваторії не спостерігали. Натомість авіація РФ залишається активною та становить додаткову загрозу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому РФ рідше випускає кораблі групами у море. Також ми писали, що українські захисники атакували порт у Новоросійську.

Одеса ВМС Одеська область Новини Одеси море атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації