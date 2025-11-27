Чорне море: атаки дронів і удари по портам РФ — що кажуть ВМС

Дрон в небі. Фото ілюстративне: Depositphotos

Українські сили щодня збивають дрони, які летять з морського напрямку. Паралельно тривають планові удари по російських портах та військових об’єктах. В акваторії ситуація лишається спокійною, хоча авіація РФ активізується.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Атаки з моря

Вже понад тиждень українські оборонці відбивають велику кількість атак дронів з боку Росії. Безпілотники заходять з моря, де значно складніше виставляти мобільні групи й засоби прикриття, як це можливо на суходолі. Попри нестійкі умови на воді, підрозділи ВМС регулярно перехоплювали дрони і минулої доби також мали результат. Саме морський напрямок, за словами військових, залишається одним із найскладніших.

"Вдень і вночі сили оборони збивали по кілька десятків дронів, які заходили з морського напрямку", — розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Удари по портах РФ

Українські сили також продовжують завдавати ударів по російській портовій і військовій інфраструктурі на східному узбережжі Чорного моря. Ці операції спрямовані на послаблення логістики та військової економіки РФ. Кілька останніх діб, за його словами, показали результативність таких дій. Ударів завдають періодично, і цей процес триватиме й надалі.

"Як бачимо, цю гру можна грати вдвох, і результат видно на табло", — зазначив Плетенчук.

Ситуація в морі

В оперативному плані ситуація на морі минулої доби залишалася спокійною. Російських кораблів в акваторії не спостерігали. Натомість авіація РФ залишається активною та становить додаткову загрозу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому РФ рідше випускає кораблі групами у море. Також ми писали, що українські захисники атакували порт у Новоросійську.