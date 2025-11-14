Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Успішна атака у Чорному морі — порти РФ під прицілом

Успішна атака у Чорному морі — порти РФ під прицілом

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:24
Оновлено: 14:41
Ураження нафтотерміналу Новоросійська: деталі операції
Пожежа у порту Новоросійськ. Фото: росЗМІ

Вночі українські сили провели операцію проти одного з ключових нафтових центрів Росії — порту Новоросійськ. Удару завдано по терміналу, який є другим за обсягами експорту нафти в РФ. На місці виникла масштабна пожежа, а інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Також у місті підтверджено ураження позицій зенітного комплексу С-300/400.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України.

Реклама
Читайте також:

Атака на порт

За даними джерел у СБУ, операцію здійснили спецпризначенці "Альфа" у взаємодії з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій, прикордонниками, ракетно-артилерійськими підрозділами ВМС та іншими підрозділами оборони. Уражено нафтовий термінал порту Новоросійськ, який відіграє ключову роль у морських поставках російської нафти. Пошкоджено стендери на причалах, трубопроводи та насосне обладнання. На території терміналу спалахнула сильна пожежа, яку російські служби намагаються локалізувати.

Влучання по позиціях ППО

Окремо підтверджено ураження російського зенітно-ракетного комплексу С-300/400 у межах військової частини 1537. Після вибухів у районі фіксували серію детонацій, що тривала деякий час. Це свідчить про значне ураження складів або обладнання, пов’язаного із системами ППО.

Удари мають стратегічне значення для зниження фінансових надходжень Росії. Такі цілі напряму забезпечують воєнну економіку країни-агресора, а їхнє ураження впливає на її здатність продовжувати війну.

"Ми послідовно зменшуємо нафтодоларові потоки, які живлять російську війну. Кожен знищений нафтотермінал чи НПЗ — це мінус мільйони для бюджету РФ. І ми продовжимо позбавляти агресора ресурсів, доки він не втратить можливість воювати", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські бійці атакували Крим. Уражено низку важливих об'єктів. Також ми писали, що на території півострова "мінус" нафтотермінал.

Одеса НПЗ порт Одеська область Новини Одеси Новоросійськ порт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації