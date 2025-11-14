Ураження нафтотерміналу Новоросійська: деталі операції

Пожежа у порту Новоросійськ. Фото: росЗМІ

Вночі українські сили провели операцію проти одного з ключових нафтових центрів Росії — порту Новоросійськ. Удару завдано по терміналу, який є другим за обсягами експорту нафти в РФ. На місці виникла масштабна пожежа, а інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Також у місті підтверджено ураження позицій зенітного комплексу С-300/400.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України.

Атака на порт

За даними джерел у СБУ, операцію здійснили спецпризначенці "Альфа" у взаємодії з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій, прикордонниками, ракетно-артилерійськими підрозділами ВМС та іншими підрозділами оборони. Уражено нафтовий термінал порту Новоросійськ, який відіграє ключову роль у морських поставках російської нафти. Пошкоджено стендери на причалах, трубопроводи та насосне обладнання. На території терміналу спалахнула сильна пожежа, яку російські служби намагаються локалізувати.

Влучання по позиціях ППО

Окремо підтверджено ураження російського зенітно-ракетного комплексу С-300/400 у межах військової частини 1537. Після вибухів у районі фіксували серію детонацій, що тривала деякий час. Це свідчить про значне ураження складів або обладнання, пов’язаного із системами ППО.

Удари мають стратегічне значення для зниження фінансових надходжень Росії. Такі цілі напряму забезпечують воєнну економіку країни-агресора, а їхнє ураження впливає на її здатність продовжувати війну.

"Ми послідовно зменшуємо нафтодоларові потоки, які живлять російську війну. Кожен знищений нафтотермінал чи НПЗ — це мінус мільйони для бюджету РФ. І ми продовжимо позбавляти агресора ресурсів, доки він не втратить можливість воювати", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські бійці атакували Крим. Уражено низку важливих об'єктів. Також ми писали, що на території півострова "мінус" нафтотермінал.