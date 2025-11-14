Поражение нефтетерминала Новороссийска: детали операции

Пожар в порту Новороссийск. Фото: росСМИ

Ночью украинские силы провели операцию против одного из ключевых нефтяных центров России — порта Новороссийск. Удар нанесен по терминалу, который является вторым по объемам экспорта нефти в РФ. На месте возник масштабный пожар, а инфраструктура подверглась серьезным разрушениям. Также в городе подтверждено поражение позиций зенитного комплекса С-300/400.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины.

Атака на порт

По данным источников в СБУ, операцию осуществили спецназовцы "Альфа" во взаимодействии с ГУР МОУ, Силами специальных операций, пограничниками, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВМС и другими подразделениями обороны. Поражен нефтяной терминал порта Новороссийск, который играет ключевую роль в морских поставках российской нефти. Повреждены стендеры на причалах, трубопроводы и насосное оборудование. На территории терминала вспыхнул сильный пожар, который российские службы пытаются локализовать.

Попадание по позициям ПВО

Отдельно подтверждено поражение российского зенитно-ракетного комплекса С-300/400 в пределах воинской части 1537. После взрывов в районе фиксировали серию детонаций, которая продолжалась некоторое время. Это свидетельствует о значительном поражении складов или оборудования, связанного с системами ПВО.

Удары имеют стратегическое значение для снижения финансовых поступлений России. Такие цели напрямую обеспечивают военную экономику страны-агрессора, а их поражение влияет на ее способность продолжать войну.

"Мы последовательно уменьшаем нефтедолларовые потоки, которые питают российскую войну. Каждый уничтоженный нефтетерминал или НПЗ — это минус миллионы для бюджета РФ. И мы продолжим лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет возможность воевать", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что украинские бойцы атаковали Крым. Поражен ряд важных объектов. Также мы писали, что на территории полуострова "минус" нефтетерминал.