Атака по порту Новоросійськ: уражено нафтотермінал та флот РФ

Ракета російської ППО в небі. Фото: скриншот з відео

Цієї ночі СБУ разом із українськими силами безпеки завдала удару по порту "Новоросійськ" у Краснодарському краї. Влучання припали на нафтотермінал, позиції ППО та великий десантний корабель. Російська ППО працювала по цивільних будинках, зафіксовані численні попадання ракет. Операція спрямована на зменшення фінансування війни проти України та послаблення оборони ворога.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ.

Реклама

Читайте також:

Атака на Новоросійськ

Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, ССО ЗСУ та силами безпілотних систем уразили кілька військових та логістичних об’єктів порту "Новоросійськ". Пошкоджено нафтоналивні стендери, маніфольди та позиції С-300 і С-400. Також за попередніми даними уражено великий десантний корабель проєкту 1171, який стояв біля причалу ВМБ.

Під час атаки російська ППО активно стріляла по житлових кварталах міста. На відео видно, як ракети комплексу "Панцир" влучають у цивільну інфраструктуру. Порт "Новоросійськ" є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та основною базою Чорноморського флоту РФ.

"СБУ продовжує методично зменшувати нафтодоларові доходи росії, якими вона фінансує війну проти України, а також послаблювати системи ППО противника, що захищають ключові військові та інфраструктурні об’єкти ворога", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ЗСУ вразили рідкісний російський літак А-60. Також ми писали про те, що ВМС назвали пріорітетні цілі у Криму.