Видео

Успешная операция украинских сил — удары по порту Новороссийск

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 13:25
обновлено: 13:53
Атака по порту Новороссийск: поражены нефтетерминал и флот РФ
Ракета российской ПВО в небе. Фото: скриншот из видео

Этой ночью СБУ вместе с украинскими силами безопасности нанесла удар по порту "Новороссийск" в Краснодарском крае. Попадания пришлись на нефтетерминал, позиции ПВО и большой десантный корабль. Российская ПВО работала по гражданским домам, зафиксированы многочисленные попадания ракет. Операция направлена на уменьшение финансирования войны против Украины и ослабление обороны врага.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ.

Атака на Новороссийск

Бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, ССО ВСУ и силами беспилотных систем поразили несколько военных и логистических объектов порта "Новороссийск". Повреждены нефтеналивные стендеры, манифольды и позиции С-300 и С-400. Также по предварительным данным поражен большой десантный корабль проекта 1171, который стоял у причала ВМБ.

Во время атаки российская ПВО активно стреляла по жилым кварталам города. На видео видно, как ракеты комплекса "Панцирь" попадают в гражданскую инфраструктуру. Порт "Новороссийск" является вторым по величине центром экспорта нефти в России и основной базой Черноморского флота РФ.

"СБУ продолжает методично уменьшать нефтедолларовые доходы России, которыми она финансирует войну против Украины, а также ослаблять системы ПВО противника, защищающие ключевые военные и инфраструктурные объекты врага", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, мы сообщали, что ВСУ поразили редкий российский самолет А-60. Также мы писали о том, что ВМС назвали приоритетные цели в Крыму.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
