Россия маскирует военные штабы под гражданские объекты в Севастополе

База отдыха, на которой дислоцируются оккупанты. Фото: АТЕШ

После серии точных украинских ударов по военным объектам в Крыму российские силы все чаще маскируются среди гражданской инфраструктуры. Оккупанты прячут подразделения в санаториях, жилых зданиях и на базах отдыха, пытаясь избежать атак. Такая тактика свидетельствует об их страхе потерять ключевые узлы управления. Очередным примером стала база отдыха в Севастополе, которую превратили в скрытый штаб.

Об этом сообщили агенты движения АТЕШ.

Реклама

Читайте также:

Страх ударов

По информации украинских агентов, в районе военной базы отдыха "Севастополь" резко возросла активность российских сил. Комплекс, ранее служивший местом восстановления для военных, оккупанты превратили в замаскированный центр управления. В помещениях базы работает подразделение, в которое входят аналитики, IT-специалисты и штабные офицеры. Большинство из них передвигается в гражданской одежде, чтобы создать впечатление обычного санатория и не привлекать лишнего внимания.

Украинские агенты подтверждают, что Россия использует этот объект как прикрытие. Оккупанты фактически спрятали штаб за вывеской места для отдыха и реабилитации. Это демонстрирует их панику и попытки сохранить управленческие центры, маскируя их среди гражданских объектов.

Напомним, мы сообщали, что ВМС назвали ключевые цели для ударов в Крыму. Также мы писали, что украинские защитники поразили важные объекты оккупантов на полуострове.