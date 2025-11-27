Відео
У Криму немає безпечних місць — росіяни ховаються в санаторіях

У Криму немає безпечних місць — росіяни ховаються в санаторіях

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 10:18
Оновлено: 10:15
Росія маскує військові штаби під цивільні об’єкти у Севастополі
База відпочинку, на якій дислокуються окупанти. Фото: АТЕШ

Після серії влучних українських ударів по військових об’єктах у Криму російські сили дедалі частіше маскуються серед цивільної інфраструктури. Окупанти ховають підрозділи у санаторіях, житлових будівлях та на базах відпочинку, намагаючись уникнути атак. Така тактика свідчить про їхній страх втратити ключові вузли управління. Черговим прикладом стала база відпочинку в Севастополі, яку перетворили на прихований штаб.

Про це повідомили агенти руху АТЕШ.

Страх ударів

За інформацією українських агентів, у районі військової бази відпочинку "Севастополь" різко зросла активність російських сил. Комплекс, що раніше служив місцем відновлення для військових, окупанти перетворили на замаскований центр управління. У приміщеннях бази працює підрозділ, до якого входять аналітики, IT-фахівці та штабні офіцери. Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб створити враження звичайного санаторію та не привертати зайвої уваги.

Українські агенти підтверджують, що Росія використовує цей об’єкт як прикриття. Окупанти фактично сховали штаб за вивіскою місця для відпочинку й реабілітації. Це демонструє їхню паніку та намагання зберегти управлінські центри, маскуючи їх серед цивільних об’єктів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ВМС назвали ключові цілі для ударів в Криму. Також ми писали, що українські захисники уразили важливі об'єкти окупантів на півострові.

Одеса Крим Одеська область окупанти Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
