Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Криму знищили дрони — успішна операція ЗСУ

У Криму знищили дрони — успішна операція ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 12:11
Удар по Криму: знищені російські БпЛА та техніка
Пожежа в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових об’єктах окупантів, знищуючи техніку й послаблюючи їхню логістику. Українські підрозділи працюють по командних пунктах, складах та засобах ППО, що дозволяє зменшувати російські можливості для атак. Операції тривають у різних напрямках, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генеральному штабі України.

Реклама
Читайте також:

Атака на Крим

Українські сили уразили місце зберігання російських безпілотників на аеродромі Саки, що у тимчасово окупованій Новофедорівці. За даними Генерального штабу, перед ударом було знешкоджено кілька засобів ППО ворога, серед них — комплекси "Панцир-С1" та "Тор-М2". Після подавлення оборони окупантів удалося знищити ангар, де зберігались російські ударні БпЛА "Оріон" і "Форпост".

Крім того, під ураження потрапили командно-диспетчерський пункт та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь втрат окупантів уточнюється.

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомляє, що поблизу Сакської ТЕЦ зафіксували масштабну пожежу на території підприємства "Йодобром". Супутникові знімки свідчать, що займання сталося в районі заводських площ, де виробляють хімічні реагенти, антипірени та корозійностійке обладнання. За даними спостерігачів, увечері й уночі в цьому районі чули вибухи й роботу дронів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ВМС назвали пріорітетні цілі для атак по Криму. Також ми писали, що окупанти ховаються серед цивільних на території півострова, щоб уникнути ударів ЗСУ.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси Генштаб ЗСУ атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації