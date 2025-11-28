Удар по Криму: знищені російські БпЛА та техніка

Пожежа в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони продовжують завдавати ударів по ключових військових об’єктах окупантів, знищуючи техніку й послаблюючи їхню логістику. Українські підрозділи працюють по командних пунктах, складах та засобах ППО, що дозволяє зменшувати російські можливості для атак. Операції тривають у різних напрямках, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомили у Генеральному штабі України.

Атака на Крим

Українські сили уразили місце зберігання російських безпілотників на аеродромі Саки, що у тимчасово окупованій Новофедорівці. За даними Генерального штабу, перед ударом було знешкоджено кілька засобів ППО ворога, серед них — комплекси "Панцир-С1" та "Тор-М2". Після подавлення оборони окупантів удалося знищити ангар, де зберігались російські ударні БпЛА "Оріон" і "Форпост".

Крім того, під ураження потрапили командно-диспетчерський пункт та військовий вантажний автомобіль "КамАЗ". Ступінь втрат окупантів уточнюється.

Моніторингова група "Кримський вітер" повідомляє, що поблизу Сакської ТЕЦ зафіксували масштабну пожежу на території підприємства "Йодобром". Супутникові знімки свідчать, що займання сталося в районі заводських площ, де виробляють хімічні реагенти, антипірени та корозійностійке обладнання. За даними спостерігачів, увечері й уночі в цьому районі чули вибухи й роботу дронів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ВМС назвали пріорітетні цілі для атак по Криму. Також ми писали, що окупанти ховаються серед цивільних на території півострова, щоб уникнути ударів ЗСУ.