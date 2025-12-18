Відео
СБУ вразила аеродром Бельбек — знищено техніки на мільйони

СБУ вразила аеродром Бельбек — знищено техніки на мільйони

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:42
Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму — знищено техніки РФ на мільйони
Аеродром, який атакували дрони СБУ. Фото: СБУ

У ніч проти 18 грудня безпілотники СБУ атакували аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок успішних ударів знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України у четвер, 18 грудня.

СБУ атакувала аеродром росіян
Результати атаки СБУ на аеродром РФ. Фото: СБУ

Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

СБУ атакувала аеродром росіян
Дрони СБУ атакували аеродром окупантів у Криму. Фото: СБУ

Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько 60-100 млн доларів);
  • РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів, експортна — 60 млн доларів);
  • зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів, експортна — 19 млн доларів);
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн доларів в залежності від комплектації та озброєння).
СБУ атакувала аеродром росіян у Криму
Результат ударів СБУ по аеродрому з російською технікою. Фото: СБУ

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що нещодавно вперше в історії дрони СБУ вразили підводний човен росіян у Новоросійську.

Раніше дрони СБУ зупинили видобуток російської нафти у Каспійському морі.

