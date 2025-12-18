Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму — знищено техніки РФ на мільйони

СБУ вразила аеродром Бельбек — знищено техніки на мільйони
У ніч проти 18 грудня безпілотники СБУ атакували аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок успішних ударів знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів.
Про це інформують джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України у четвер, 18 грудня.
Дрони СБУ атакували аеродром Бельбек у Криму
Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:
- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного — близько 60-100 млн доларів);
- РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів, експортна — 60 млн доларів);
- зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів, експортна — 19 млн доларів);
- літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн доларів в залежності від комплектації та озброєння).
"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", — наголосили в СБУ.
Нагадаємо, що нещодавно вперше в історії дрони СБУ вразили підводний човен росіян у Новоросійську.
Раніше дрони СБУ зупинили видобуток російської нафти у Каспійському морі.
