СБУ уничтожила два Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму

Уничтоженный самолет в Крыму. Фото: СБУ

Украинские дроны нанесли новый удар по российской авиации в оккупированном Крыму. На военном аэродроме Бельбек БПЛА Центра спецопераций "Альфа" поразили два истребителя Су-27 и важную инфраструктуру аэропорта.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины.

Уничтоженный самолет в Крыму. Фото: СБУ

Уничтоженный самолет на военном аэродроме Бельбек. Фото: СБУ

Уничтожение самолетов в Крыму

По имеющейся информации, один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. В результате удара он полностью уничтожен. Ориентировочная стоимость двух пораженных истребителей Су-27 составляет около 70 миллионов долларов США.

Поражение диспетчерской башни

Кроме того, подтверждено поражение диспетчерской башни аэродрома. Это может существенно усложнить организацию и контроль полетов российской авиации на этом направлении.

В СБУ отметили, что это уже вторая успешная атака по аэродрому Бельбек за последние дни. Так, 18 декабря, украинские дроны уничтожили там сразу несколько единиц дорогостоящей техники, в частности радиолокационные станции и средства противовоздушной обороны, а также самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

"Беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом", — сообщили в СБУ.

Добавим, что удары по ключевым военным объектам в оккупированном Крыму уменьшают возможности врага применять авиацию и системы ПВО в регионе. В СБУ отмечают, что такая работа имеет системный характер и будет продолжаться в дальнейшем.

Напомним, украинские силы существенно ослабили российскую противовоздушную оборону в Крыму. Также мы писали, что под прицелом украинских дронов оказались ценные радиолокационные системы, которые прикрывали группировки оккупантов.