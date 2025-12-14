Видео
Главная Одесса В Крыму разведчики ударили по противовоздушной обороне РФ — видео

В Крыму разведчики ударили по противовоздушной обороне РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 19:02
ГУР уничтожило две российские РЛС в Крыму: видео
ПВО РФ, которую поразили разведчики. Фото: кадр из видео

Украинская военная разведка нанесла точечный удар по российской противовоздушной обороне в оккупированном Крыму. Под прицелом оказались ценные радиолокационные системы, прикрывавшие группировки оккупантов.

Видео работы по вражеским целям опубликовало ГУР.

Читайте также:

Уничтожение ПВО россиян в Крыму

В ГУР сообщили, что операцию провело 13 декабря спецподразделение "Призраки". В результате точных ударов уничтожены две российские радиолокационные станции. Речь идет о РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станции 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

"Новая добыча "Призраков" ГУР — очередное свидетельство силы украинского оружия и профессионализма спецназовцев военной разведки, а также — яркий эпизод методической демилитаризации временно оккупированного Крыма, в частности от российских систем ПВО", — подписали видео в ГУР.

Там добавили, что уничтожение этих РЛС ослабляет возможности оккупантов контролировать воздушное пространство и реагировать на угрозы. Это также затрудняет работу других компонентов противовоздушной обороны РФ в регионе.

Напомним, украинская разведка нанесла точные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что украинские силы поразили военный аэродром "Кача" вблизи Севастополя.

Крым Черное море Новости Одессы ПВО оккупация
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
