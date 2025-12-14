ГУР уничтожило две российские РЛС в Крыму: видео

ПВО РФ, которую поразили разведчики. Фото: кадр из видео

Украинская военная разведка нанесла точечный удар по российской противовоздушной обороне в оккупированном Крыму. Под прицелом оказались ценные радиолокационные системы, прикрывавшие группировки оккупантов.

Видео работы по вражеским целям опубликовало ГУР.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение ПВО россиян в Крыму

В ГУР сообщили, что операцию провело 13 декабря спецподразделение "Призраки". В результате точных ударов уничтожены две российские радиолокационные станции. Речь идет о РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и станции 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

"Новая добыча "Призраков" ГУР — очередное свидетельство силы украинского оружия и профессионализма спецназовцев военной разведки, а также — яркий эпизод методической демилитаризации временно оккупированного Крыма, в частности от российских систем ПВО", — подписали видео в ГУР.

Там добавили, что уничтожение этих РЛС ослабляет возможности оккупантов контролировать воздушное пространство и реагировать на угрозы. Это также затрудняет работу других компонентов противовоздушной обороны РФ в регионе.

Напомним, украинская разведка нанесла точные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что украинские силы поразили военный аэродром "Кача" вблизи Севастополя.