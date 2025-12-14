Відео
Головна Одеса У Криму розвідники вдарили по протиповітряній обороні РФ — відео

У Криму розвідники вдарили по протиповітряній обороні РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 19:02
ГУР знищило дві російські РЛС у Криму: відео
ППО РФ, яку уразили розвідники. Фото: кадр з відео

Українська воєнна розвідка завдала точкового удару по російській протиповітряній обороні в окупованому Криму. Під прицілом опинилися коштовні радіолокаційні системи, що прикривали угруповання окупантів.

Відео роботи по ворожих цілях опублікувало ГУР.

Читайте також:

Знищення ППО росіян в Криму

У ГУР повідомили, що операцію провів 13 грудня спецпідрозділ "Примари". У результаті точних ударів знищено дві російські радіолокаційні станції. Мовиться про РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та станцію 96Л6, яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". 

"Нова здобич "Примар" ГУР ― чергове свідчення сили української зброї та професіоналізму спецпризначенців воєнної розвідки, а також ― яскравий епізод методичної демілітаризації тимчасово окупованого Криму, зокрема від російських систем ППО", — підписали відео в ГУР. 

Там додали, що знищення цих РЛС послаблює можливості окупантів контролювати повітряний простір та реагувати на загрози. Це також ускладнює роботу інших компонентів протиповітряної оборони РФ у регіоні.

Нагадаємо, українська розвідка завдала точних ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Також ми писали, що українські сили вразили військовий аеродром "Кача" поблизу Севастополя.

Крим Чорне море Новини Одеси ППО окупація війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
