Україна
Знову погрожують не віддати Крим — радник Путіна зробив заяву

Знову погрожують не віддати Крим — радник Путіна зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 15:52
У Кремлі заявили, що Україна не поверне Крим
Радник Путіна Юрій Ушаков. Фото: росЗМІ

У Росії знову заговорили про майбутнє тимчасово окупованого Криму. Там стверджують, що Україна нібито ніколи не зможе повернути півострів. 

Таку позицію для російських ЗМІ озвучив один із ключових зовнішньополітичних радників Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Читайте також:

Росія не хоче повертати Крим

Він заявив, що Україна не зможе повернути Крим, який РФ окупувала у 2014 році. За словами Ушакова, спроби президента України Володимира Зеленського домогтися деокупації півострова та вступу України до НАТО "не матимуть шансів на успіх". 

"У Зеленського "залізобетонно", на "мільйон відсотків" не вдасться повернути Крим і забезпечити Україні вступ до НАТО", — сказав Ушаков для російських ЗМІ.

Зазначимо, що ці заяви пролунали на тлі публічних дискусій щодо шляхів повернення окупованих територій. Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що на цей момент Україна не має достатньої військової підтримки від партнерів для звільнення Криму силовим шляхом. Водночас він неодноразово наголошував, що півострів є невід’ємною частиною України.

Нагадаємо, українська розвідка підтвердила, що завдала точних ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Також ми писали, що українські сили вразили військовий аеродром "Кача" поблизу Севастополя.

Володимир Зеленський росія Крим Новини Одеси окупація війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
