Відео, як у Криму знищили Ан-26 і радари С-300 та С-400

Ан-26 вже не злетить — у ГУР підтвердили удар по авіації у Криму
Українська розвідка підтвердила, що завдала точних ударів по російських військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Під прицілом опинилися літак Ан-26 та ключові радіолокаційні системи ворога.
Відео роботи по ворожих цілях опублікувало ГУР.
Знищення літака в Криму
Відомо, що у ніч з 10 на 11 грудня російські військові готувалися до зльоту багатоцільового військово-транспортного літака Ан-26. Двигуни вже були запущені, але політ так і не відбувся. На території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
За інформацією ГУР МО України, спецпідрозділ "Примари" вдарив точно по лівому турбогвинтовому двигуну літака. Внаслідок цього Ан-26 втратив можливість злетіти та був виведений з ладу.
Знищення радарів окупантів
У ГУР також додали, що під час тієї ж операції українські розвідники уразили ще дві коштовні цілі противника. Йдеться про радіолокаційну станцію 55Ж6М "Нєбо-М" та РЛС 64Н6Е, замасковану під захисним куполом. Саме ця система виконувала роль "очей" для зенітних комплексів С-300 та С-400.
