Видео, как в Крыму уничтожили Ан-26 и радары С-300 и С-400

Ан-26 уже не взлетит — в ГУР подтвердили удар по авиации в Крыму
Украинская разведка подтвердила, что нанесла точные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Под прицелом оказались самолет Ан-26 и ключевые радиолокационные системы врага.
Видео работы по вражеским целям опубликовало ГУР.
Уничтожение самолета в Крыму
Известно, что в ночь с 10 на 11 декабря российские военные готовились к взлету многоцелевого военно-транспортного самолета Ан-26. Двигатели уже были запущены, но полет так и не состоялся. На территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.
По информации ГУР МО Украины, спецподразделение "Призраки" ударило точно по левому турбовинтовому двигателю самолета. В результате Ан-26 потерял возможность взлететь и был выведен из строя.
Уничтожение радаров оккупантов
В ГУР также добавили, что во время той же операции украинские разведчики поразили еще две ценные цели противника. Речь идет о радиолокационной станции 55Ж6М "Небо-М" и РЛС 64Н6Е, замаскированную под защитным куполом. Именно эта система выполняла роль "глаз" для зенитных комплексов С-300 и С-400.
