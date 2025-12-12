Видео, как в Крыму уничтожили Ан-26 и радары С-300 и С-400

Самолет Ан-26, который поразили разведчики. Фото: кадр из видео

Украинская разведка подтвердила, что нанесла точные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Под прицелом оказались самолет Ан-26 и ключевые радиолокационные системы врага.

Видео работы по вражеским целям опубликовало ГУР.

Уничтожение самолета в Крыму

Известно, что в ночь с 10 на 11 декабря российские военные готовились к взлету многоцелевого военно-транспортного самолета Ан-26. Двигатели уже были запущены, но полет так и не состоялся. На территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы.

По информации ГУР МО Украины, спецподразделение "Призраки" ударило точно по левому турбовинтовому двигателю самолета. В результате Ан-26 потерял возможность взлететь и был выведен из строя.

Уничтожение радаров оккупантов

В ГУР также добавили, что во время той же операции украинские разведчики поразили еще две ценные цели противника. Речь идет о радиолокационной станции 55Ж6М "Небо-М" и РЛС 64Н6Е, замаскированную под защитным куполом. Именно эта система выполняла роль "глаз" для зенитных комплексов С-300 и С-400.

Напомним, оккупанты начали возводить новую линию обороны на территории возле керченского судостроительного завода "Залив" в Крыму. Также мы писали, что Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возвращения Крыма.