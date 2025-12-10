Оккупанты укрепляют оборону вокруг керченского завода "Затока"

Завод "Залив" в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские оккупанты начали возводить новую линию обороны на территории возле керченского судостроительного завода "Залив" в Крыму. Укрепления появились вдоль берега бухты, что свидетельствует о подготовке к возможным атакам морских дронов.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

Новые укрепления и вооружение

По данным партизанской разведки, на побережье установили ряд огневых точек с зенитными пулеметными установками и средства наблюдения. Часть позиций возводят из бетона, дополняя их деревянными навесами и укрытиями для персонала.

Журналисты издания предполагают, что после серии успешных атак украинских надводных дронов на военные корабли и инфраструктуру в Черном море оккупанты пытаются защитить стратегические объекты. Расположение зенитных точек, барж и патрульных катеров свидетельствует о страхе потерять важный для оборонного заказа завод.

Как оккупанты пытаются защитить завод

Еще в начале года россияне перекрыли вход в бухту баржами, пытаясь создать препятствия для морских дронов. Повышенные меры безопасности связывают с тем, что завод "Затока" участвует в строительстве кораблей для ВМФ России.

В апреле прошлого года там начали формировать корпус нового универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900, который Россия планирует использовать для морских операций.

Напомним, в Одесском порту задержали иностранное судно, которое перевозило украинскую агропродукцию из оккупированного Крыма. Также мы писали, что СБУ разоблачили схему незаконной продажи списанных военных кораблей.