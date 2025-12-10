Видео
Україна
Главная Одесса Оккупанты РФ укрепляют оборону возле завода в Крыму — почему

Оккупанты РФ укрепляют оборону возле завода в Крыму — почему

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 13:13
Оккупанты укрепляют оборону вокруг керченского завода "Затока"
Завод "Залив" в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские оккупанты начали возводить новую линию обороны на территории возле керченского судостроительного завода "Залив" в Крыму. Укрепления появились вдоль берега бухты, что свидетельствует о подготовке к возможным атакам морских дронов.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

Читайте также:

Новые укрепления и вооружение

По данным партизанской разведки, на побережье установили ряд огневых точек с зенитными пулеметными установками и средства наблюдения. Часть позиций возводят из бетона, дополняя их деревянными навесами и укрытиями для персонала.

Журналисты издания предполагают, что после серии успешных атак украинских надводных дронов на военные корабли и инфраструктуру в Черном море оккупанты пытаются защитить стратегические объекты. Расположение зенитных точек, барж и патрульных катеров свидетельствует о страхе потерять важный для оборонного заказа завод.

Как оккупанты пытаются защитить завод

Еще в начале года россияне перекрыли вход в бухту баржами, пытаясь создать препятствия для морских дронов. Повышенные меры безопасности связывают с тем, что завод "Затока" участвует в строительстве кораблей для ВМФ России.

В апреле прошлого года там начали формировать корпус нового универсального десантного корабля "Иван Рогов" проекта 23900, который Россия планирует использовать для морских операций.

Напомним, в Одесском порту задержали иностранное судно, которое перевозило украинскую агропродукцию из оккупированного Крыма. Также мы писали, что СБУ разоблачили схему незаконной продажи списанных военных кораблей.

Крым ремонт завод Новости Одессы флот
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
