Україна
В ВМС отреагировали на слова Трампа об оккупированном Крыме

В ВМС отреагировали на слова Трампа об оккупированном Крыме

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 18:07
"Крым омывается океаном", - ВМС отреагировали на слова Трампа
Крым на карте Украины. Фото: google/maps

Последние заявления Дональда Трампа о Крыме снова вызвали споры о том, как американские политики видят украинские территории и последствия российской агрессии. Обсуждение этих высказываний подняло вопрос опасных геополитических сигналов и возможного влияния на дальнейшую поддержку Украины.

Об этом в эфире телеканала День.LIVE заявил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что сказал Трамп

Что сказал Трамп

В очередном комментарии Дональд Трамп заявил, что Крым "окружен морем с четырех сторон" и якобы соединен с Украиной "маленьким пирсом" и еще что-то об океане. Его слова быстро распространились в медиа, поскольку не соответствуют никаким географическим данным. Дмитрий Плетенчук объяснил, что подобные фразы часто имеют чисто политический характер и не отражают реальности.

"В таких дискуссиях конкретика не имеет значения. Это геополитический уровень, где факты нередко отодвигаются на второй план", — сказал он.

Он добавил, что вопрос Крыма решается не метафорами политиков, а нормами международного права.

Темы "отторжения" Крыма очень опасны

Плетенчук отметил, что разговоры об "отторжении территорий" в политической среде упрощают вопросы, которые для Украины имеют совсем другой смысл. Он напомнил, что подобные конфликты в реальном мире рассматриваются как юридические и экономические процессы.

В качестве примера он вспомнил исторический спор с Румынией вокруг острова Змеиный.

"Тогда речь шла о добыче полезных ископаемых, а не о географии или политике. Территориальное море меняется именно из-за юридических определений", — пояснил спикер.

Кроме этого он добавил, что Россия не воспринимает захваченные земли как конечную цель.

Может ли США признать Крым российским

Плетенчук также отметил, что США не может признать Крым российским. Ведь подобные решения не принимаются единолично в режиме личных политических заявлений.

"Такие процессы не зависят от настроения конкретного лица. Есть нормы законодательства, которые просто запрещают такие шаги", — сказал он.

Напомним, в Польше во время одного из телеэфиров показали карту Украины без Крыма. Также мы писали, может ли Россия высадить десант в Одессе.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
