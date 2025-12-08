Десант на Одессу - что говорят в ВМС

Украинские военные на берегу моря. Фото иллюстративное: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

В России снова заговорили о возможной высадке десанта в Одессе, чтобы оживить старые запугивания об "освобождении юга". Но реальные условия для такой операции государство-агрессор давно потеряло, ведь его флот ослаблен, зато украинская оборона значительно усилилась.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Может ли Россия высадить десант на Одессу

Дмитрий Плетенчук объяснил, что воздушное десантирование — нереальный вариант, а в современных условиях это фактически самоубийство для агрессора.

"Десантироваться с воздуха — это из учебника по суициду сразу, потому что, в принципе, со времен Второй мировой войны я не могу вспомнить таких успешных операций по десантированию именно таким способом", — сказал он.

Кроме этого, по словам спикера, морская высадка не может существовать как самостоятельная операция, ведь она требует одновременного наступления с суши и возможности подхода к побережью. В начале полномасштабного вторжения России не удалось этого сделать, а теперь шансов еще меньше.

"Если это не удалось сделать в 2022 году, когда они имели минимум не пять больших десантных кораблей больше, чем сейчас, то почему это должно стать возможным сейчас?" — отметил спикер.

Россия не способна вернуть контроль над Черным морем

Плетенчук также считает, что Россия сейчас не способна вернуться в море так, как это было в начале войны, когда она пыталась давить на гражданское судоходство. Ее флот отогнан в Новороссийск, а любые попытки продвижения на юге выглядят лишь элементом информационного давления.

"Сказать, что здесь и сейчас у них есть возможность хотя бы выйти в море и вернуться к ситуации 2023 года... - пока, пожалуй, нет", — заявил представитель ВМС.

Напомним, над Черным морем сегодня заметили французский самолет радиоэлектронной разведки. Также мы писали, что страховые тарифы для судов, работающих в Черном море, выросли втрое