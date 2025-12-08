Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Путин снова намекает на десант в Одессе — ВМС оценили угрозы

Путин снова намекает на десант в Одессе — ВМС оценили угрозы

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 17:53
Десант на Одессу - что говорят в ВМС
Украинские военные на берегу моря. Фото иллюстративное: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

В России снова заговорили о возможной высадке десанта в Одессе, чтобы оживить старые запугивания об "освобождении юга". Но реальные условия для такой операции государство-агрессор давно потеряло, ведь его флот ослаблен, зато украинская оборона значительно усилилась.

Об этом в эфире телемарафона "Ми — Україна" заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Может ли Россия высадить десант на Одессу

Дмитрий Плетенчук объяснил, что воздушное десантирование — нереальный вариант, а в современных условиях это фактически самоубийство для агрессора.

"Десантироваться с воздуха — это из учебника по суициду сразу, потому что, в принципе, со времен Второй мировой войны я не могу вспомнить таких успешных операций по десантированию именно таким способом", — сказал он.

Кроме этого, по словам спикера, морская высадка не может существовать как самостоятельная операция, ведь она требует одновременного наступления с суши и возможности подхода к побережью. В начале полномасштабного вторжения России не удалось этого сделать, а теперь шансов еще меньше.

"Если это не удалось сделать в 2022 году, когда они имели минимум не пять больших десантных кораблей больше, чем сейчас, то почему это должно стать возможным сейчас?" — отметил спикер.

Россия не способна вернуть контроль над Черным морем

Плетенчук также считает, что Россия сейчас не способна вернуться в море так, как это было в начале войны, когда она пыталась давить на гражданское судоходство. Ее флот отогнан в Новороссийск, а любые попытки продвижения на юге выглядят лишь элементом информационного давления.

"Сказать, что здесь и сейчас у них есть возможность хотя бы выйти в море и вернуться к ситуации 2023 года... - пока, пожалуй, нет", — заявил представитель ВМС.

Напомним, над Черным морем сегодня заметили французский самолет радиоэлектронной разведки. Также мы писали, что страховые тарифы для судов, работающих в Черном море, выросли втрое

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы десант
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации