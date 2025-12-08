Відео
Головна Одеса Путін знову натякає на десант в Одесі — ВМС оцінили погрози

Путін знову натякає на десант в Одесі — ВМС оцінили погрози

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 17:53
Десант на Одесу — що кажуть у ВМС
Українські військові на березі моря. Фото ілюстративне: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

В Росії знову заговорив про можливу висадку десанту в Одесі, щоб оживити старі залякування про "звільнення півдня". Та реальні умови для такої операції держава-агресорка давно втратила, адже її флот ослаблений, натомість українська оборона значно посилилася.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Чи може Росія висадити десант на Одесу

Дмитро Плетенчук пояснив, що повітряне десантування — нереальний варіант, а за сучасних умов це фактично самогубство для агресора.

"Десантуватися з повітря — це з підручника з суїциду одразу, тому що, в принципі, з часів Другої світової війни я не можу пригадати таких успішних операцій з десантування саме таким способом", — сказав він.

Окрім цього, за словами речника, морська висадка не може існувати як самостійна операція, адже вона потребує одночасного наступу з суші та можливості підходу до узбережжя. На початку повномасштабного вторгнення Росії не вдалося цього зробити, а тепер шансів ще менше.

"Якщо це не вдалося зробити в 2022 році, коли вони мали мінімум не п’ять великих десантних кораблів більше, ніж зараз, то чому це має стати можливим зараз?" — зазначив речник.

Росія не здатна повернути контроль над Чорним морем

Плетенчук також вважає, що Росія нині не здатна повернутись у море так, як це було на початку війни, коли вона намагалася тиснути на цивільне судноплавство. Її флот відігнаний до Новоросійська, а будь-які спроби просування на півдні виглядають лише елементом інформаційного тиску.

"Сказати, що тут і зараз у них є можливість хоча б вийти в море і повернутися до ситуації 2023 року… — наразі, мабуть, ні", — заявив речник ВМС.

Нагадаємо, над Чорним морем сьогодні помітили французький літак радіоелектронної розвідки. Також ми писали, що страхові тарифи для суден, що працюють у Чорному морі, зросли утричі

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси війна десант
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
