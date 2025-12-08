Відео
Головна Одеса Страхування суден у Чорному морі різко подорожчало — причини

Страхування суден у Чорному морі різко подорожчало — причини

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:00
Страхування суден у Чорному морі подорожчало на 250% — FT
Суховантаж в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Страхові тарифи для суден, що працюють у Чорному морі, зросли утричі лише за місяць. Брокери попереджають про подальше подорожчання після серії атак на російські порти та судна, пов’язані з тіньовим флотом. 

Про подорожчання страхування повідомляє видання Financial Times.

Різке зростання тарифів

За їхніми даними, вартість страхування військових ризиків для суден, що працюють у Чорному морі, зросла в рази після нещодавніх ударів українських спецпідрозділів по російській інфраструктурі. Мовиться насамперед про порт Новоросійськ та судна, які Росія використовує для обходу санкцій.

Керівник відділу морських перевезень брокерської компанії Marsh Маркус Бейкер пояснив, що страховий тариф зріс із 0,25–0,3 % від вартості судна до 0,5–0,75 % лише за тиждень. Це свідчить про зростання цін на приблизно 250%.

Інший брокер повідомив виданню, що для їхніх клієнтів витрати збільшилися більш ніж на 200%.

Де спостерігається найбільший ризик

За словами Бейкера, найсуттєвіше подорожчання відбулося саме у російських секторах Чорного моря — регіоні, який межує з Україною, Грузією та Туреччиною. Страховики припускають подальше зростання ставок на тлі очікуваної ескалації.

"Росія буде ескалувати ситуацію в Україні, тому ставки, ймовірно, зростатимуть", — зазначив Бейкер.

Страхові ставки найбільше зросли для танкерів, пов’язаних із РФ, а також для суховантажів, що перевозять зерно та інші сипучі вантажі.

Що передувало подорожчанню

Нагадаємо, минулого тижня українські дрони вразили два підсанкційні танкери РФ — "Кайрос" і "Вірат" — біля узбережжя Туреччини. Танкер "Мідволка 2" також був атакований, однак Україна заявила, що не причетна до цього інциденту.

Одеса Чорне море порт страхування Новини Одеси танкер
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
