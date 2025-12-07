Загроза в "сірій зоні" Чорного моря: пояснення Андрія Риженка

Патрульні кораблі біля Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Північно-західна частина Чорного моря залишається "сірою зоною", де Україна й Росія не мають повного контролю. Саме звідти ворог продовжує атакувати порти, судна та інфраструктуру.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Чому "сіра зона" залишається небезпечною

За словами Риженка, головна загроза для Одещини — це північно-західна частина Чорного моря. Саме звідси росіяни регулярно атакують українські порти, прибережну інфраструктуру та судна, які заходять до наших гаваней.

"Північно-західна частина, як була сірою зоною, так і залишається. Її повністю не контролюємо ні ми, ні росіяни", — пояснив він.

У цій зоні російські сили можуть діяти практично без обмежень. Риженко наголошує, що ворог регулярно атакує різними типами озброєння.

"Росіяни можуть продовжувати наносити удари ракетами, "шахедами" та балістичними ракетами "Іскандер". Вони це регулярно роблять — і по портах, і по інфраструктурі, і по суднах", — зазначив військовий експерт.

Росія "узаконила" атаки по суднах

Андрій Риженко також нагадав, що після виходу РФ з зернового коридору у 2023 році Москва фактично оголосила всі судна, що прямують в українські порти, потенційними "перевізниками зброї".

"Вони заявили, що будь-які судна, які йдуть у район наших портів, можуть бути цілями для ударів. І вони це роблять регулярно", — підкреслив він.

Ці заяви не лишилися лише словами. Одразу після чергової конференції Путіна про "відрізання" України від моря відбулася потужна атака на порт Південний. Уже наступної ночі окупанти завдали серйозного удару по порту Одеси, активно використовуючи модифіковані "шахеди".

Як працює зерновий коридор

Експерт зазначає, що найважливішою частиною зернового коридору є територіальні води країн НАТО, у межах 12-мильної зони, яка перебуває під їхнім суверенітетом. Росія не ризикує завдавати ударів і це створює відносно безпечний коридор, яким користуються торгівельні судна.

"Це справжня дорога життя. Через неї вантажі заходять у наші порти і виходять до портів призначення за межами Чорного моря", — підкреслив Риженко.

Нагадаємо, росіяни вчора вночі атакували порт на Одещині. Також ми писали, чи може Росія "відрізати" Україну від Чорного моря.