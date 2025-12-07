Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Чим загрожує Одесі "сіра зона" в морі — пояснення експерта

Чим загрожує Одесі "сіра зона" в морі — пояснення експерта

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 09:57
Загроза в "сірій зоні" Чорного моря: пояснення Андрія Риженка
Патрульні кораблі біля Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Північно-західна частина Чорного моря залишається "сірою зоною", де Україна й Росія не мають повного контролю. Саме звідти ворог продовжує атакувати порти, судна та інфраструктуру. 

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Реклама
Читайте також:

Чому "сіра зона" залишається небезпечною

За словами Риженка, головна загроза для Одещини — це північно-західна частина Чорного моря. Саме звідси росіяни регулярно атакують українські порти, прибережну інфраструктуру та судна, які заходять до наших гаваней.

"Північно-західна частина, як була сірою зоною, так і залишається. Її повністю не контролюємо ні ми, ні росіяни", — пояснив він.

У цій зоні російські сили можуть діяти практично без обмежень. Риженко наголошує, що ворог регулярно атакує різними типами озброєння.

"Росіяни можуть продовжувати наносити удари ракетами, "шахедами" та балістичними ракетами "Іскандер". Вони це регулярно роблять — і по портах, і по інфраструктурі, і по суднах", — зазначив військовий експерт.

Росія "узаконила" атаки по суднах

Андрій Риженко також нагадав, що після виходу РФ з зернового коридору у 2023 році Москва фактично оголосила всі судна, що прямують в українські порти, потенційними "перевізниками зброї".

"Вони заявили, що будь-які судна, які йдуть у район наших портів, можуть бути цілями для ударів. І вони це роблять регулярно", — підкреслив він.

Ці заяви не лишилися лише словами. Одразу після чергової конференції Путіна про "відрізання" України від моря відбулася потужна атака на порт Південний. Уже наступної ночі окупанти завдали серйозного удару по порту Одеси, активно використовуючи модифіковані "шахеди".

Як працює зерновий коридор

Експерт зазначає, що найважливішою частиною зернового коридору є територіальні води країн НАТО, у межах 12-мильної зони, яка перебуває під їхнім суверенітетом. Росія не ризикує завдавати ударів і це створює відносно безпечний коридор, яким користуються торгівельні судна.

"Це справжня дорога життя. Через неї вантажі заходять у наші порти і виходять до портів призначення за межами Чорного моря", — підкреслив Риженко.

Нагадаємо, росіяни вчора вночі атакували порт на Одещині. Також ми писали, чи може Росія "відрізати" Україну від Чорного моря.

Одеса Чорне море порт Одеська область Новини Одеси ракетний удар
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації