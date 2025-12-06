Відео
Головна Одеса Росіяни вночі атакували порт на Одещині — наслідки обстрілу

Росіяни вночі атакували порт на Одещині — наслідки обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 10:10
Атака на порт Південний і енергетику Одещини — що відомо
Пошкоджене судно в порту на Одещині. Фото: Адміністрація морських портів України/Facebook

У ніч на 6 грудня російські загарбники вчергове атакували Одещину, завдавши ударів по порту й енергетичному об’єкту області. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі та інфраструктура.

Про це у суботу, 6 грудня, повідомили в Адміністрації морських портів України.

Удар по порту Південний

За їхніми даними, під час атаки ворог влучив по об’єктах енергетики та інфраструктурі порту Південний. Пошкоджень зазнали технічні споруди та адміністративні будівлі. Попри це, порт продовжує виконувати ключові логістичні функції.

Удар по порту в Одеській області
 Наслідки удару по порту "Південний" на Одещині. Фото: Адміністрація морських портів України/Facebook

Наразі портові служби та рятувальники працюють на території, перевіряють масштаби руйнувань і відновлюють стабільну роботу об’єктів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Пошкоджено енергетичний об’єкт: наслідки

Через атаку постраждала й енергетична інфраструктура області. В окремих населених пунктах могли виникнути перебої з електропостачанням. 

Прокуратура відкрила провадження

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

На місці атак працюють прокурори, слідчі Нацполіції та співробітники СБУ. Вони фіксують наслідки ударів та збирають докази. 

Нагадаємо, внаслідок російських ударів по Київщині постраждали щонайменше троє людей. Також ми писали, що у Фастові загарбники атакували залізничну інфраструктуру.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
