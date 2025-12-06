Атака на порт Пивденный и энергетику Одесской области - что известно

Россияне ночью атаковали порт на Одесчине — последствия обстрела
В ночь на 6 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область, нанеся удары по порту и энергетическому объекту области. В результате обстрелов повреждены здания и инфраструктура.
Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Администрации морских портов Украины.
Удар по порту Пивденный
По их данным, во время атаки враг попал по объектам энергетики и инфраструктуре порта Пивденный. Повреждения получили технические сооружения и административные здания. Несмотря на это, порт продолжает выполнять ключевые логистические функции.
Сейчас портовые службы и спасатели работают на территории, проверяют масштабы разрушений и восстанавливают стабильную работу объектов. По предварительным данным, никто не пострадал.
Поврежден энергетический объект: последствия
Из-за атаки пострадала и энергетическая инфраструктура области. В отдельных населенных пунктах могли возникнуть перебои с электроснабжением.
Прокуратура открыла производство
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.
На месте атак работают прокуроры, следователи Нацполиции и сотрудники СБУ. Они фиксируют последствия ударов и собирают доказательства.
Напомним, в результате российских ударов по Киевской области пострадали по меньшей мере три человека. Также мы писали, что в Фастове захватчики атаковали железнодорожную инфраструктуру.
