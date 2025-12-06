Видео
Россияне ночью атаковали порт на Одесчине — последствия обстрела

Россияне ночью атаковали порт на Одесчине — последствия обстрела

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 10:10
Атака на порт Пивденный и энергетику Одесской области - что известно
Поврежденное судно в порту в Одесской области. Фото: Администрация морских портов Украины/Facebook

В ночь на 6 декабря российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область, нанеся удары по порту и энергетическому объекту области. В результате обстрелов повреждены здания и инфраструктура.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Администрации морских портов Украины.

Сообщение Администрации морских портов Украины. фото: скриншот из Facebook

Удар по порту Пивденный

По их данным, во время атаки враг попал по объектам энергетики и инфраструктуре порта Пивденный. Повреждения получили технические сооружения и административные здания. Несмотря на это, порт продолжает выполнять ключевые логистические функции.

Удар по порту в Одеській області
Последствия удара по порту "Южный" в Одесской области. Фото: Администрация морских портов Украины/Facebook

Сейчас портовые службы и спасатели работают на территории, проверяют масштабы разрушений и восстанавливают стабильную работу объектов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Поврежден энергетический объект: последствия

Из-за атаки пострадала и энергетическая инфраструктура области. В отдельных населенных пунктах могли возникнуть перебои с электроснабжением.

Прокуратура открыла производство

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

На месте атак работают прокуроры, следователи Нацполиции и сотрудники СБУ. Они фиксируют последствия ударов и собирают доказательства.

Напомним, в результате российских ударов по Киевской области пострадали по меньшей мере три человека. Также мы писали, что в Фастове захватчики атаковали железнодорожную инфраструктуру.

Одесса порт Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
