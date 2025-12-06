Атака дронами в Одесской области: известно о повреждении энергообъекта

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 6 декабря российские войска снова атаковали Одесскую область дронами. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения энергетического объекта, что повлекло перебои с электричеством и теплом.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Удар по энергетическому объекту в Одесской области

По его данным, российские дроны вызвали повреждение одного из энергообъектов. Пожара удалось избежать, жертв и пострадавших нет.

"Враг пытался атаковать область ударными БПЛА. Часть целей сбита силами ПВО, однако есть повреждения энергетической инфраструктуры. Жертв нет. Специалисты уже проводят все необходимые работы", — сообщил Кипер.

Последствия атаки

В регионе зафиксированы кратковременные перебои в электро- и теплоснабжении. Для стабилизации ситуации ключевые объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

Кроме этого, для поддержки населения в холодный период развернуто девять пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.

