Україна
Ночная атака на Одесчину — поврежден энергообъект

Ночная атака на Одесчину — поврежден энергообъект

ru
Дата публикации 6 декабря 2025 09:19
Атака дронами в Одесской области: известно о повреждении энергообъекта
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 6 декабря российские войска снова атаковали Одесскую область дронами. Несмотря на работу ПВО, есть повреждения энергетического объекта, что повлекло перебои с электричеством и теплом.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:
Нічна атака на Одещину — пошкоджено енергооб’єкт, є знеструмлення - фото 1
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Удар по энергетическому объекту в Одесской области

По его данным, российские дроны вызвали повреждение одного из энергообъектов. Пожара удалось избежать, жертв и пострадавших нет.

"Враг пытался атаковать область ударными БПЛА. Часть целей сбита силами ПВО, однако есть повреждения энергетической инфраструктуры. Жертв нет. Специалисты уже проводят все необходимые работы", — сообщил Кипер.

Последствия атаки

В регионе зафиксированы кратковременные перебои в электро- и теплоснабжении. Для стабилизации ситуации ключевые объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание от генераторов.

Кроме этого, для поддержки населения в холодный период развернуто девять пунктов несокрушимости, где люди могут согреться, подзарядить телефоны и получить необходимую помощь.

Напомним, россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в Фастове Киевской области. Также мы писали, что захватчики ночью массированно атаковали Украину ракетами и БпЛА.

Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
