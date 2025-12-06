Атака дронами на Одещину: відомо про пошкодження енергооб’єкта

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти 6 грудня російські війська знову атакували Одещину дронами. Попри роботу ППО, є пошкодження енергетичного об'єкта, що спричинило перебої з електрикою та теплом.

Про це у суботу, 6 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Удар по енергетичному об’єкту на Одещині

За його даними, російські дрони спричинили пошкодження одного з енергооб’єктів. Пожежі вдалося уникнути, жертв і постраждалих немає.

"Ворог намагався атакувати область ударними БПЛА. Частину цілей збито силами ППО, однак є пошкодження енергетичної інфраструктури. Жертв немає. Фахівці вже проводять усі необхідні роботи", — повідомив Кіпер.

Наслідки атаки

У регіоні зафіксовано короткочасні перебої в електро- та теплопостачанні. Для стабілізації ситуації ключові об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів.

Окрім цього, для підтримки населення в холодний період розгорнуто дев’ять пунктів незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити телефони та отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували залізничну інфраструктуру у Фастові, що на Київщині. Також ми писали, що загарбники вночі масовано атакували Україну ракетами та БпЛА.