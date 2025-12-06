Відео
Головна Одеса Путін лякає блокадою моря — експерт пояснив, чи це можливо

Путін лякає блокадою моря — експерт пояснив, чи це можливо

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 15:00
Експерт розповів, чи здатна Росія заблокувати Україну з моря
Російський корабель запускає ракету. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія знову заявила про нібито можливість "відрізати Україну від моря", однак такі погрози не відповідають її реальним військовим можливостям. Попри нічні атаки та удари по портовій інфраструктурі, ситуація в Чорному морі залишається під контролем України.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

Читайте також:

Заяви про блокаду Чорного моря

Андрій Риженко наголошує, що подібні заяви радше покликані створити інформаційний тиск, ніж сигналізувати про реальні наміри чи можливості. Експерт зазначає, що контекст та нинішній стан російського флоту не дозволяють Москві реалізувати такі плани.

"Це переважно політична спекуляція. Зараз відрізати Україну від моря неможливо — ні з моря, ні з суходолу", — пояснив Андрій Риженко.

Чи реальний десант на узбережжі Одещини

За його словами ситуація в північно-західній частині Чорного моря кардинально змінилася з 2022 року. Україна наростила можливості морської оборони, а російські кораблі навпаки стали надзвичайно вразливими. Риженко каже, що будь-яка спроба висадити десант — приречена.

"Усі десантні кораблі, які Росія тримає в Новоросійську під щільним захистом, будуть знищені ще в морі. Україна має і дрони, і ракети, і досвід відповідних операцій", — додав Риженко.

Російський флот у Чорному морі

Андрій Риженко каже, що на початку вторгнення РФ мала у морі до 50 кораблів. Зараз немає жодного. Українські морські дрони й ракетні удари змусили загарбників ховати кораблі в бухтах Новоросійська.

"Кораблі РФ виходять у море лише на кілька годин, щоб відстріляти ракети, і одразу тікають назад. Вони перебувають під постійною загрозою", — зазначає експерт.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили по порту "Південний", що на Одещині. Також ми писали, що РФ інсценувала атаку на свій танкер у Чорному морі.

Одеса Чорне море порт Одеська область Новини Одеси десант
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
