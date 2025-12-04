Відео
Атака на танкер у Чорному морі — інсценування РФ

Атака на танкер у Чорному морі — інсценування РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:42
Інцидент із танкером MIDVOLGA-2: що відомо
Танкер Midvolga-2. Фото ілюстративне: MarineTraffic

Історія з російським танкером MIDVOLGA-2, який заявив про "атаку" біля турецьких вод, набуває ознак продуманої провокації. Росіяни поширюють суперечливі версії маршруту та обставин інциденту, що типово для їхніх інформаційних вкидів. Тим часом відомо, що судно самостійно дісталося до порту Синоп і ніхто на борту не постраждав.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Російська версія подій

Плетенчук пояснив, що історія з MIDVOLGA-2 викликає багато запитань. Росіяни дезорієнтують інформаційний простір різними поясненнями.

"У першому повідомленні вони казали, що судно йшло з Росії до Грузії — у будь-якого моряка виникає питання, чому вони зробили гак у 150 морських миль і як масловоз взагалі там опинився. Після цього вони вкидали вже, що нібито він йшов з Ялти… Все було кілька разів змінено, але незмінне те, як вони "топорно" працюють", — сказав він.

За офіційними даними Туреччини, танкер заявив про "атаку" в міжнародних водах за 80 миль від їхнього узбережжя та без допомоги зайшов у порт Синоп. На борту було 13 моряків, усі живі й неушкоджені.

Можлива постанова

Плетенчук зазначив, що уламки, які показала Росія, радше нагадують підготовлену інсценізацію. Українське МЗС також заявило, що не має стосунку до інциденту. Там зазначили, що маршрут танкера виглядає нелогічно. Це може свідчити про навмисне створення інформаційного приводу.

"Уламки, що вони показали, свідчать про підготовлену провокацію", — підкреслив речник.

Інцидент стався на тлі активних атак на російський "тіньовий флот" у Чорному морі — саме той, що перевозить нафту в обхід санкцій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чорному морі за тиждень чотири рази атакували судна РФ. Також ми писали, що у Румунії заявили про підрив морського дрона Sea Baby у Чорному морі.

Одеса Одеська область Новини Одеси Росія танкер флот
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
